Может ли Украина присоединиться к НАТО частями – когда реально получить приглашение

После того, как в ходе недавнего саммита НАТО в Вильнюсе, где Украина не получила официального приглашения вступить в Альянс (лишь гарантированную военную, политическую, финансовую помощь), начали проговариваться различные варианты дальнейших действий. Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что присоединение к НАТО территории нашей страны, контролируемой Киевом, с нераспространением гарантий Альянса на территории, которые пока находятся в российской оккупации (по принципу ФРГ-ГДР), стало бы для Украины "суперисторическим шансом". Как оцениваете подобные предложения? О чем они говорят? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Шансы на приглашение Украины в НАТО могут появиться именно в будущем году, если к этому времени завершатся военные действия

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко напоминает, что различные варианты присоединения Украины к НАТО начали обсуждаться не после Вильнюсского саммита блока, а задолго до него (как минимум за полгода).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"То, что озвучил Арестович сейчас, сказали другие люди задолго до саммита НАТО в Вильнюсе. В частности, такую идею сформулировал первым Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, известный теоретик и практик международных отношений. Он за такой сценарий высказался еще в январе 2023 года. На особенности вступления в НАТО ФРГ (как приемлемый прецедент для Украины) обращал внимание бывший генсек Альянса – Андерс Фог Расмуссен. The New York Times опубликовала статью на эту тему еще 26 мая, за полтора месяца до Вильнюсского саммита", – отмечает эксперт.

Так что, продолжает он, данная тема обсуждается достаточно давно, но именно сейчас она не вполне актуальна.

"Никаких переговоров и серьезных дискуссий на эту тему в настоящее время не наблюдается. Арестович в данном случае не является значимым индикатором, – поясняет Владимир Фесенко. – Однако обсуждение перспектив и различных форматов присоединения нашей страны к НАТО возобновится в контексте будущих переговоров об окончании войны между Россией и Украиной. А также по мере приближения саммита НАТО в Вашингтоне в 2024-м. Этот саммит будет юбилейным (75 лет с момента создания Альянса). К тому же, это будет год президентских выборов в США".

Поэтому, акцентирует эксперт, шансы на приглашение Украины в НАТО могут появиться именно в будущем году, если к этому времени завершатся военные действия, либо будут происходить переговоры о прекращении российско-украинской войны.

"И для НАТО, и для президента США Байдена приглашение Украины в состав Альянса было бы красивым и резонансным способом отметить юбилей блока. В том числе может обсуждаться и сценарий присоединения Украины к НАТО, даже если какая-то часть украинских территорий, будет временно оставаться под оккупацией России. Пока этот "план Кисинджера" (или Расмуссена) является сугубо теоретической конструкцией, но при определенных условиях его могут взять в работу", – констатирует Владимир Фесенко.

Есть две позиции США относительно перспектив членства Украины в НАТО

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко считает важным обозначить три момента.

"Первый. Как рассказал мне адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, в Штатах и до саммита НАТО, и сейчас, есть две позиции. Одни политики, чиновники, фактически – одна часть общества, – поддерживают как можно скорейшее вступление Украины в Альянс. Подчеркивая, что мы заслужили это, храбро отстаивая свою территорию, противостоя очень мощному агрессору. Вторая позиция – Украину в НАТО пока брать не стоит, потому что это создает риски ядерной войны... У кого-то сдадут нервы – и кнопка может быть нажата", – поясняет эксперт.

А поскольку США играют главную скрипку в НАТО, вторая точка зрения стала ключевой, что и отразилось в итоговой декларации саммита, отмечает Сергей Дойко.

Второй момент – касательно варианта, предложенного Арестовичем.

"Если зафиксировать, что территории, которые сейчас контролирует Украина, подпадают под Устав НАТО, а временно оккупированные – нет, мы можем создать риски замороженного конфликта с непредсказуемыми последствиями. Условно говоря — отбивают ВСУ очередное село — и что? На него автоматически распространяется Устав НАТО? А если орки вновь смогут его захватить? И что тогда? Альянс будет готов вступить в войну за конкретный населенный пункт? Сомневаюсь...", – признался эксперт.

По его мнению, если бы НАТО хотело включиться в эту войну, оно бы это сделало.

"С моей точки зрения, принимать Украину в НАТО следует в международно признанных границах 1991 года. И наши храбрые воины обязательно освободят все наши территории. После чего и станет возможно вступление Украины в Альянс. А делать по принципу — эту часть мы принимаем, а с той разберемся потом — странный вариант", – считает Сергей Дойко.

Третий момент, акцентирует он, связан с тем, что НАТО – военно-политический блок. И если в военном плане мы доказали, что можем подать пример многим другим членам Альянса, но с теми же ценностями (права человека, демократия, свобода слова, верховенство права) у нас – огромные проблемы.

"И на это нам постоянно указывают. В том числе, что нам нужно реально бороться с той же пресловутой коррупцией. Без этого – никуда, – уверен эксперт. – Думаю, что на следующем саммите НАТО в Вашингтоне мы получим реальную перспективу вступления в Альянс. Байден как президент и кандидат в президенты, пригласит Украину в НАТО. А в каком варианте — увидим. Но точно не стоит приглашать в Альянс часть Украины, оставляя вторую за скобками. Так мы скорее навредим себе. Ведь нам важно и выглядеть, и быть целостным государством. Именно за это боремся".

Читайте также на портале "Комментарии" — был ли саммит НАТО успешным для Украины – украинцы выразили свое мнение.



