Глава МИД Британии обратился к русскому народу

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Slava Kot
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обнародовал обращение в Россию и ее народ, чтобы остановить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли. Фото из открытых источников
Британский политик Джеймс Клеверли отметил необходимость закончить войну в Украине, а это можно сделать быстро, если Россия выведет свои войска с территории независимой страны, добавив, что после этого можно начать мирные переговоры.
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Обращаясь в сообщении российскому народу, министр иностранных дел Великобритании утверждает, что война никому не нужна.
Вспоминая первую годовщину вторжения Российской Федерации Клеверли подытожил, что от этого получили россияне.
В конце Джеймс Клеверли заверил, что его страна "не спорит с русским народом", однако не согласен с "путем, избираемым правительством" Российской Федерации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению советника министра обороны Украины, Путин больше не верит в свою победу.
Также "Комментарии" писали, что российская пропаганда назвала главного врага РФ. По мнению российского военного, в отставке это не Украина. Свое предположение он сделал на основе выступления Путина.
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