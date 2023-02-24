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Глава МИД Британии обратился к русскому народу

В годовщину вторжения армии Российской Федерации глава МИД Британии Джеймс Клеверли обратился к гражданам РФ.

сегодня, 17:25
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Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обнародовал обращение в Россию и ее народ, чтобы остановить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Глава МИД Британии обратился к русскому народу

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли. Фото из открытых источников

Британский политик Джеймс Клеверли отметил необходимость закончить войну в Украине, а это можно сделать быстро, если Россия выведет свои войска с территории независимой страны, добавив, что после этого можно начать мирные переговоры.


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Обращаясь в сообщении российскому народу, министр иностранных дел Великобритании утверждает, что война никому не нужна.

"Народ Украины не хочет войны. Остальной мир не хочет войны. Я думаю, что и вы тоже. Эта война бессмысленна. Это трагически. Российское государство придумывало повод по поводу, чтобы оправдать это", — считает Клеверли.

Вспоминая первую годовщину вторжения Российской Федерации Клеверли подытожил, что от этого получили россияне.

"Тысячи ваших сыновей, братьев и близких были убиты. Цены растут, доходы падают, а Россия становится все более зависимой от иностранных государств", – говорит британский политик.

В конце Джеймс Клеверли заверил, что его страна "не спорит с русским народом", однако не согласен с "путем, избираемым правительством" Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению советника министра обороны Украины, Путин больше не верит в свою победу.

Также "Комментарии" писали, что российская пропаганда назвала главного врага РФ. По мнению российского военного, в отставке это не Украина. Свое предположение он сделал на основе выступления Путина.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-02-24-23/index.html
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