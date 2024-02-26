Глава МИД Британии раскритиковал партнеров Украины, призвав вспомнить, что они обещали

Партнеры Украины по всему мире не сделали достаточно, чтобы остановить путинский режим в его намерении оккупировать Украину. Российское вторжение продолжается, как и продолжается дальнейшая эскалация. При этом каждый из партнеров Киева должен вспомнить, что он обещал украинцам, гарантируя помощь со всех сторон. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Голос Америки" сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото из открытых источников

"У Украины нет достаточно снарядов. Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов. Украине нужно больше финансирования, а также вооружения. Поэтому мы должны быть верны тому, что мы сказали, мы говорим, что поддерживаем Украину, мы верим в украинцев. Тогда мы должны доказывать это с помощью оружия, денег, дипломатической, военной и моральной поддержки", – высказался Кэмерон.

Глава МИД Британии назвал поддержку Украины в войне против России важнейшим вопросом, который стоит перед цивилизованным миром.

Топ-дипломат призвал всех вспомнить историю и чем закончилась авантюра агрессивного диктатора Гитлера. Тогда нерешительность цивилизованного Запада дать отпор агрессору закончилась катастрофой Второй мировой войны.

При этом Дэвид Кэмерон указал, что Европейский Союз стал более сплоченным, Германия начала активно поставлять Украине оружие, а НАТО с началом полномасштабного вторжения России расширилось, но для Украины не было сделано достаточно.

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