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Глава МИД Британии рассказал, чем обернется успех Путина в Украине

Дэвид Кэмерон заявил, что будущее, в котором Путин добьется успеха в Украине, будет очень опасным

3 мая 2024, 17:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Для Европы возникнет большая опасность в случае, если российский диктатор Владимир Путин сможет одержать победу в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Sky News" заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

Глава МИД Британии рассказал, чем обернется успех Путина в Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото из открытых источников

Топ-дипломат отметил, что Европа может столкнуться с двумя вариантами развития событий. В одном из них Украина сможет вытеснить российских оккупантов со своей территории и обеспечить справедливый мир. По словам Кэмерона, это основа для процветания Европы.

"Будущее, в котором Путин добьется успеха, а Украина будет отброшена назад, я считаю очень опасным", — добавил министр иностранных дел Британии.

Он уточнил, что Молдова и даже такие страны НАТО, как Литва, Латвия и Эстония, будут обеспокоены тем, что глава Кремля может обратить на них свое внимание в следующий раз. А авторитарные режимы в Иране и Китае будут пристально наблюдать за развитием событий.

"Я думаю, что мы находимся на абсолютно критическом переломном этапе в мировых вопросах", — подчеркнул министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия готовит волну "гибридных" атак против Молдовы перед выборами и референдумом, сообщает британская разведка. Явно не без руки Кремля пророссийское руководство Грузии сбивает страну с европейского пути. Несмотря на ослабление из-за войны против Украины, путинский режим пытается также "качать" Африку, ряд европейских стран, лоббирует свои интересы в США, судя по явно пророссийским заявлениям некоторых конгрессменов. Как сбить с РФ имперскую спесь и желание перекроить мир по своему образу и подобию? Созрел ли демократический лагерь к тому, что это необходимо делать как можно скорее, пока официально не началась Третья мировая война? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://news.sky.com/story/uk-plans-to-ramp-up-weapons-production-for-ukraine-and-western-defence-as-lord-cameron-reveals-envoy-will-oversee-national-priority-13128072
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Обсуждения

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Ігор

3 мая 2024, 16:42

Навпаки світ стане безпечніше зникне сама причина, саме яблуко розбрату: глобальне протистояння. Провокатори losers будуть обережними, вже не будуть діяти так зухвало прикриваючись Будапештським або іншим меморандумом. Розділений на рівні можливості світ, де не буде гегемонів-монополістів на істину, на своє бачення демократії буде стримувати один одного. Просто буде багато рівних з рівними можливостями.


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