Глава МИД Британии рассказал, чем обернется успех Путина в Украине

Для Европы возникнет большая опасность в случае, если российский диктатор Владимир Путин сможет одержать победу в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Sky News" заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото из открытых источников

Топ-дипломат отметил, что Европа может столкнуться с двумя вариантами развития событий. В одном из них Украина сможет вытеснить российских оккупантов со своей территории и обеспечить справедливый мир. По словам Кэмерона, это основа для процветания Европы.

"Будущее, в котором Путин добьется успеха, а Украина будет отброшена назад, я считаю очень опасным", — добавил министр иностранных дел Британии.

Он уточнил, что Молдова и даже такие страны НАТО, как Литва, Латвия и Эстония, будут обеспокоены тем, что глава Кремля может обратить на них свое внимание в следующий раз. А авторитарные режимы в Иране и Китае будут пристально наблюдать за развитием событий.

"Я думаю, что мы находимся на абсолютно критическом переломном этапе в мировых вопросах", — подчеркнул министр.

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