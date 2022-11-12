Глава Минобороны Британии заявил о еще одном стратегическом провале России в войне

Потеря российским войсками Херсона, как единственного захваченного с 24 февраля областного центра Украины, это очередной стратегический провал России. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в Twitter.

Бен Уоллес . Фото: Getty Images

"Анонсированный Россией выход из Херсона стал очередным стратегическим провалом для них. В феврале Россия не смогла захватить ни одну из своих больших целей, кроме Херсона", — заявил Уоллес.

По его мнению, пришло время гражданам России задаться вопросом, почему руководство их страны решило пойти полномасштабной войной на Украину. Результатом этой войны стало то, что Россия потеряла и продолжает терять огромное количество своих военных. А сам Кремль только получил международную изоляцию и унижение.

Бен Уоллес высказал прогноз, что Украина будет лишь усиливать давление, освобождая свои территории, а Великобритания и другие союзники Киева будут в это лишь помогать.

"В то время как мы приветствуем отступление (Ред. – оккупантов из Херсона), никто не будет недооценивать продолжающуюся угрозу, которую представляет РФ", — добавил министр обороны Великобритании.

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