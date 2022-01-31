Главных олигархов Путина ждут жесткие санкции Британии в случае вторжения России в Украину

Законодательство, которое позволит Великобритании вводить экономические санкции на банки, энергетические компании и "приближенных к Кремлю олигархов", правительство введет уже на этой неделе. Такое заявление сделала министр иностранных дел Лиз Трасс. Об этом сообщает The Guardian.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс - фото из открытых источников

Эта схема является последней попыткой Великобритании убедить президента России Владимира Путина начать вторжение в Украину и была объявлена через несколько часов после того, как Британия заявила, что готова развернуть больше сил в Эстонии.

"Мы собираемся вводить новое законодательство, чтобы мы могли поражать цели, включая тех, кто является ключевым для Кремля и российского режима. Вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия. И мы будем нацеливаться на российские финансовые учреждения, на энергетические компании, на олигархов, близких к Кремлю ", – сказала Трасс в программе Sunday Morning на BBC.

Ожидается, что и министр иностранных дел и премьер-министр Борис Джонсон посетят Киев в начале этой недели.

Источники в министерстве иностранных дел заявили, что существующий режим санкций в Великобритании позволял Великобритании нацеливаться только на тех, кто связан с дестабилизацией Украины; новое законодательство позволит шире ориентироваться на стратегические интересы российского государства.

Любой закон, вероятно, придется ускорить через парламент, поскольку около 100 000 военных скапливаются в России и соседней Беларуси, создавая то, что Трасс назвала "реальной угрозой вторжения".

Правительство обвиняют в том, что оно позволило связанным с Кремлем деньгам легко протекать через лондонское Сити, а в некоторых случаях связанные с Россией лица совершали пожертвования правящей партии.

Аналитический центр предложил создать общую рабочую группу США и Великобритании, чтобы "усилить действия правительства Великобритании". На вопрос об отчете аналитического центра Трасс сказала BBC: "Мы делаем больше. Мы вводим новое законодательство".

Как сообщали ранее "Комментарии", Великобритания начала отзывать сотрудников посольства Великобритании в Украине из-за предупреждения о вторжении России.

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