Испытание ядерной ракеты едва не убило министра обороны Великобритании

Великобритания провела испытания ядерной ракеты Trident, которые окончились неудачей и могли убить министра обороны Гранта Шапсса. Это уже вторые подряд испытания этой ядерной ракеты оканчиваются неудачно для Минобороны Великобритании.



Испытание ядерной ракеты Trident. Фото из открытых источников

Как сообщает The Sun во время ядерного испытания ракеты Trident произошла неисправность и ракета упала опасно близко к атомной подлодке HMS Vanguard на которой находились адмирал Бен Ки и министр обороны Грант Шаппс.

Впоследствии оказалось, что ускорители первой ступени ракеты не загорелись, поэтому ракета Trident не смогла взлететь на нужное расстояние. Издание также сообщает, что, несмотря на то, что это были испытания ядерной ракеты, она была вооружена фиктивными боеголовками.

Оказалось, что это второй неудачный запуск ядерной ракеты Trident. Подобный случай произошел в 2016 году, когда ракета отклонилась от указанного курса.

"Испытание еще раз подтвердило эффективность ядерного сдерживания Великобритании, в котором мы абсолютно уверены. Во время тестирования произошла аномалия", — заявили в Минобороны Великобритании

В британском министерстве добавили, что по соображениям национальной безопасности не предоставляют дополнительную информацию об инциденте.

На неудачные испытания отреагировали официальные лица Британии, объясняющие, что, несмотря на неудачный запуск, ракетная система Trident была "одной из самых надежных систем вооружений в мире" и успешно прошла 190 испытаний. Последний успешный запуск ракеты Trident в Великобритании состоялся в 2012 году.

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