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Из-за мокрого снега и морозов в Великобритании десятки тысяч человек остались без электроэнергии

Из-за арктичного шторма отменили поезда и отключили электроэнергию

сегодня, 10:36
Автор:

Козлова Альбіна
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В пятницу, 26 ноября, в Великобритании прошел шторм "Арвен", принесший резкое похолодание, гололедицу, мокрый снег и морозы. Из-за непогоды отключили электроэнергию в населенных пунктах Шотландии и Англии. Об этом сообщает Associated Press.

Из-за мокрого снега и морозов в Великобритании десятки тысяч человек остались без электроэнергии

В Англии выпал мокрый снег, фото из открытых источников

По данным компании Northern Powergrid, обнаружено более тысячи повреждений линий электропередач. В воскресенье без света оставалось более 20 тысяч домов. В течение субботы сотрудники компаний Northern Powergrid и SP Energy Networks проводили ремонтные работы по восстановлению электроснабжения домов.

По словам менеджера Northern Powergrid Рода Гарднера, непогода повлекла за собой масштабные повреждения, которых уже не наблюдалось последних 15 лет. Известно, что в Великобритании 28 ноября была зафиксирована самая низкая температура воздуха, в некоторых регионах  температура снизилась до -10 градусов. Кроме того, в стране выпал снег и образовался гололед на дорогах. Снежный шторм покрыл районы Шотландии и Северной Англии.

После шторма в стране отменили некоторые маршруты междугородных поездов из-за повреждений, нанесенных штормом. Из-за сильного ветра в пятницу в регионах попадали деревья. Также сообщается, что в результате этого погибли три человека.

Как сообщал портал "Комментарии", в Испании протестуют полицейские и жандармерия. Правоохранители вышли на протесты в столице из-за законодательных изменений, ограничивающих их полномочия. Представители профсоюза организовали манифестации в Мадриде. Речь идет о реформах Закона о безопасности граждан, одобренных правительством Испании.



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Источник: https://apnews.com/article/europe-environment-and-nature-storms-scotland-53f2eeef91fff31f2bab8afff609e7ee
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