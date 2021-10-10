Как британское приложение "Проводи меня домой" может защитить женщин от нападений

Новое приложение с отслеживанием GPS было разработано британской телекоммуникационной компанией BT Group. Это приложение должно помочь женщинам чувствовать себя в безопасности и противодействовать преступлениям в отношении них. Об этом пишет BBC.

В Британии разработали приложение для женщин, фото из открытых источников

Речь идет о том, что на женщин, гуляющих вечером наедине, могут напасть неизвестные с корыстными намерениями. После убийства молодой британки работники компании задумались над разработкой устройства, которое поможет сообщать в полицию о том, что человек пропал.

Приложение называется Walk Me Home ("Проводи меня домой"). Перед тем, как женщина выходит на прогулку ей следует позвонить на короткий номер или отправить на него сообщение.

После этого ее местонахождение начнет отслеживатся. В дополнение пользователь вносит пункт назначения. Если пользователь не дойдет до пункта назначения и не отреагирует на сообщение, то приложение отправит вызов в полицию или позвонит на номера экстренных контактов.



"Мужское насилие заставляет так много людей, особенно женщин, жить в страхе. Мы предлагаем новую службу экстренной помощи, дополняющую 999 (службу экстренной помощи — ред.). Эту новую услугу можно использовать во время поездок на такси, в общественном транспорте или в любом путешествии. Это должно действовать как сдерживающий фактор для преступников, ведь тревожный сигнал будет автоматически срабатывать, если их жертва не прибудет к месту назначения вовремя, ее друзья и семья начнут звонить и сообщать в полицию", — написал исполнительный директор BT Филипп Янсен.

Сейчас услугу тестируют. Пока что к приложению относятся неоднозначно, ведь не все пользователи могут правильно использовать программу и полицейские будут получать ложные вызовы.

Подобные приложения уже существуют и доступны для загрузки. Например, Hollie Guard, который создала Trust Hollie Gazzard Trust. Приложение записывает доказательства и сообщает экстренные контакты о нападении. Приложение бесплатное, его загрузили уже более 300 000 раз.



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