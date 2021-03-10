Как Елизавета II отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри и его жена, актриса Меган Маркл, недавно дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Во время разговора выяснилось, что супругам было очень сложно жить во дворце вместе с другими членами королевской монаршей семьи. У Меган Маркл даже возникало желание совершить самоубийство, а принц Гарри страдал от прессы.

Королевская семья Британии: реакция Елизаветы II на интервью Меган Маркл. Фото: pikabu.ru

Британская королева сразу же отреагировала на такие заявления и предоставила официальный комментарий. В нем отмечается, что всей британской семьи жаль, что Меган Маркл и принц Гарри пережили такой сложный период. Члены монаршей семьи даже не догадывались, что последние годы были такими тяжелыми для супругов.

Также в сообщении говорится, что некоторые воспоминания пары могут отличаться от реальных событий. Однако в любом случае королевская семья приняла жалобы и переживания во внимание. В ближайшее время все сказанное Меган и Гарри в интервью будет обсуждаться всей семьей в частном порядке.

В документе отмечается, что британская королевская семья всегда любила и будет любить принца Гарри, Меган Маркл и их сына Арчи.





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