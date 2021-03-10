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Как Елизавета II отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри

Елизавета II предоставила официальный комментарий относительно интервью своего внука и его жены

сегодня, 08:00
Автор:

Кириєнко Анна

Принц Гарри и его жена, актриса Меган Маркл, недавно дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Во время разговора выяснилось, что супругам было очень сложно жить во дворце вместе с другими членами королевской монаршей семьи. У Меган Маркл даже возникало желание совершить самоубийство, а принц Гарри страдал от прессы.

Как Елизавета II отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри

Королевская семья Британии: реакция Елизаветы II на интервью Меган Маркл. Фото: pikabu.ru

Британская королева сразу же отреагировала на такие заявления и предоставила официальный комментарий. В нем отмечается, что всей британской семьи жаль, что Меган Маркл и принц Гарри пережили такой сложный период. Члены монаршей семьи даже не догадывались, что последние годы были такими тяжелыми для супругов.

Также в сообщении говорится, что некоторые воспоминания пары могут отличаться от реальных событий. Однако в любом случае королевская семья приняла жалобы и переживания во внимание. В ближайшее время все сказанное Меган и Гарри в интервью будет обсуждаться всей семьей в частном порядке.

В документе отмечается, что британская королевская семья всегда любила и будет любить принца Гарри, Меган Маркл и их сына Арчи.

Как Елизавета II отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри - фото 2

Напомним, что украинские таможенники обнаружили неожиданную находку в посылке из Великобритании. Они изъяли крест с тремя сотнями бриллиантов и рубинов. Роскошь украшения впечатляет. Фото можно посмотреть в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что члены королевской семьи Великобритании решили немного сэкономить и продать личные самолеты. Поэтому у королевы Елизаветы II останется только вертолет, который она будет делить с премьер-министром. Почему возникла необходимость продать самолеты, читайте в нашем материале.


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Источник: https://twitter.com/ABC/status/1369342020905537538?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1369342020905537538%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F60529-bukingemskiy-palac-vidreaguvav-na-interv-yu-megan-markl-ta-pr
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