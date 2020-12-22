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Как попасть в Британию: инструкция от посольства в Киеве

Посольство в Киеве опубликовало инструкцию для тех, кому необходимо выехать или попасть в Великобританию

сегодня, 11:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Посольство Британии в Киеве опубликовало на своей странице в Twitter инструкции для тех, кто все еще хочет выехать из Великобритании или попасть туда.

Как попасть в Британию: инструкция от посольства в Киеве

"Международные поездки из и в Великобританию ограничены. Страны закрывают границы и могут вводить новые меры без  уведомления. Если сейчас вы находитесь в Великобритании (или пытаетесь попасть туда), следуйте приведенным ниже инструкциям", — сообщает посольство страны в социальных сетях. 

- обратитесь к своей авиакомпании или транспортной компании;

- ознакомьтесь с правилами для путешествия, действующими в месте вашего проживания;

- прочтите рекомендации для конкретного региона, но будьте готовы к задержкам и отмене рейса;

- подпишитесь на уведомления по электронной почте; 

- получите страховку.

"Если вы находитесь за границей и вам требуется помощь, обратитесь в местное посольство Великобритании", — пишется в заявлении. 

Все посольства Великобритании указаны здесь. Линии открыты 24/7.

Правительство Великобритании крайне не рекомендует посещать их территории из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Британии, который быстро распространяется в ЕС. 

Австрия, Турция, Италия, Индия, Франция, Германия, Россия и ряд других стран уже заблокировали авиасообщение с Британией. Лондон и вовсе оказался изолирован, когда попал на последний уровень по риску заражения. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Европейский регулирующий орган разрешил использование вакцины Pfizer на территории ЕС. Как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, страны могут начать вакцинацию для борьбы с пандемией уже через несколько дней. 







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