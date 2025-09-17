Врач оставил пациента во время операции ради секса с медсестрой: Трибунал объявил решение

Анестезиолог Сухайл Анджум получил разрешение вернуться в медицинскую практику, несмотря на громкий скандал в Великобритании. Врач оставил пациента под наркозом во время операции, чтобы заняться сексом с медсестрой.

Сухайл Анджум имел секс с медсестрой в больнице. Фото из открытых источников

Курьезный инцидент произошел 16 сентября 2023 года в больнице Эштон-андер-Лайн в Большом Манчестере. В ходе операции врач Анджум оставил пациента на восемь минут под наблюдением другого медика, объяснив это "перерывом для комфорта". В это время он пошел в другое помещение, где имел интимный контакт с медсестрой.

Другая медработница неожиданно застала их в "компрометирующем положении". По свидетельствам, медсестра была со спущенными штанами, а ее нижнее белье было "на виду", сам Анджум завязывал шнурок на своей одежде.

44-летний врач признал свою вину, назвав инцидент "однократной ошибкой" и "позорным моментом". Он признал, что подвел пациента, коллег и подорвал доверие к медицинской профессии. Представители Генерального медицинского совета отметили, что пациент не пострадал, а сама процедура прошла без осложнений, несмотря на временное отсутствие врача, который занимался сексом с медсестрой.

Медицинский трибунал пришел к выводу, что хотя Анджум нарушил профессиональные стандарты, риск повторения таких действий оценивается как "очень низкий". В результате врач ушел от санкций и сохранил право работать, хотя вопрос об официальном предупреждении относительно его профессиональной репутации еще будет рассмотрен.

"Учитывая исправление, понимание и незначительный риск повторения, Трибунал пришел к выводу, что нет необходимости делать вывод о нарушении пригодности к практике с целью защиты общественности", — заявила глава комиссии Ребекка Миллер.

Сухайл Анджум покинул больницу Теймсайд в феврале 2024 года и переехал в Пакистан. Однако он выразил желание вернуться в Великобританию и продолжить карьеру, пообещав, что подобный случай не повторится.

