Лікар залишив пацієнта під час операції заради сексу з медсестрою: Трибунал оголосив рішення

Анестезіолог Сухайл Анджум отримав дозвіл повернутися до медичної практики, попри гучний скандал у Великій Британії. Лікар залишив пацієнта під наркозом під час операції, щоб зайнятися сексом з медсестрою.

Сухайл Анджум мав секс з медсестрою у лікарні. Фото з відкритих джерел

Курйозний інцидент стався 16 вересня 2023 року в лікарні Ештон-андер-Лайн у Великому Манчестері. Під час операції лікар Анджум залишив пацієнта на вісім хвилин під наглядом іншого медика, пояснивши це "перервою для комфорту". У цей час він пішов до іншого приміщення, де мав інтимний контакт із медсестрою.

Інша медпрацівниця несподівано застала їх у "компрометуючому становищі". За свідченнями, медсестра була зі спущеними штанами, а її спідня білизна була "на видноті", сам Анджум зав’язував шнурок на своєму одязі.

44-річний лікар визнав свою провину, назвавши інцидент "одноразовою помилкою" та "ганебним моментом". Він визнав, що підвів пацієнта, колег та підірвав довіру до медичної професії. Представники Генеральної медичної ради зазначили, що пацієнт не постраждав, а сама процедура пройшла без ускладнень попри тимчасову відсутність лікаря, який займався сексом з медсестрою.

Медичний трибунал дійшов висновку, що хоча Анджум порушив професійні стандарти, ризик повторення таких дій оцінюється як "дуже низький". У результаті медик уникнув санкцій і зберіг право працювати, хоча питання про офіційне попередження щодо його професійної репутації ще буде розглянуто.

"Враховуючи виправлення, розуміння та незначний ризик повторення, Трибунал дійшов висновку, що немає необхідності робити висновок про порушення придатності до практики з метою захисту громадськості", — заявила голова комісії Ребекка Міллер.

Сухайл Анджум залишив лікарню Теймсайд у лютому 2024 року та переїхав до Пакистану. Однак він висловив бажання повернутися до Великої Британії й продовжити кар’єру, пообіцявши, що подібний випадок не повториться.

