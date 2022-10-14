Картину Ван Гога в Лондоне облили томатным супом



















В национальной галерее Лондона экоактивистки из организации Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи". Об этом сообщает Sky News.

Активистки облили супом картину Ван Гога. Фото: скриншот





Журналисты пишут, что две девушки вылили содержимое двух банок Heinz на знаменитую картину 1888 года. Стоимость произведения искусства оценивается в 72,5 миллиона фунтов стерлингов.





После содеянного активистки приклеили по одной руке к стене под картиной. Затем одна из девушек закричала: "Что ценнее? Искусство или жизнь? Это стоит больше, чем еда? Стоит больше, чем справедливость?".





На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что после "перфоманса" девушек в зале галереи стали доноситься крики людей, зовущих секьюрити.













По итогу на место прибыли сотрудники полиции. Правоохранители сообщили, что девушки были арестованы за "преступное нанесение ущерба и незаконное проникновение в помещение".







Как по итогу сообщили представители галереи, само полотно картины Ван Гога в результате акции повреждено не было — оно было закрыто антивандальным стеклом. Однако незначительные повреждения получила рама.





"Подсолнухи" — это название двух циклов картин Винсента ван Гога. Первая серия была выполнена в Париже в 1887 году, она посвящена лежащим цветам. Вторая же серия выполнена спустя год в Арле и изображает букет подсолнухов в вазе. Активистки облили супом картину из второго цикла.





Издание "Комментарии" ранее сообщало о том, что самая большая в мире картина на холсте продана за рекордную сумму на благотворительном аукционе в Дубае. Стоимость картины под названием "Путешествие человечества" и площадью более 1,5 тыс. кв. м составила почти 62 млн долл.

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