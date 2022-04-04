logo

BTC/USD

45383.73

ETH/USD

3357.45

LTC/USD

120.62

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Казни мирных украинцев были частью плана Путина – глава британской разведки
commentss НОВОСТИ Все новости

Казни мирных украинцев были частью плана Путина – глава британской разведки

Глава британской разведки сообщил, что Путин планировал убивать мирных жителей Украины

4 апреля 2022, 11:55
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Казни мирных украинских жителей были частью плана Путина по вторжению в Украину. Как сообщат "Комментарии", такое заявление опубликовал глава британской разведки MI6 Ричард Мур на своей странице в Twitter.

Казни мирных украинцев были частью плана Путина – глава британской разведки

Ричард Мур - фото из открытых источников

"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах в стиле казни мирных жителей из освобожденных районов вызывают ужас и холодят кровь", — заявил Ричард Мур.

Ричард Мур также распространил заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, где она осуждает массовые убийства мирных жителей в освобожденных населенных пунктах Киевщины.

"Мы должны привлечь к ответственности виновных за ужасные действия российских войск в Буче, Ирпене и других местах Украины. Режим Путина не позволят скрыть свою причастность к этим зверствам", — говорится в сообщении Трасс.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия ракетными ударами накрывает юг – снова досталось Одессе и Николаеву. Информация о том, куда именно собиралась попасть Россия и по каким объектам в результате был нанесен удар – пока не сообщается. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Также "Комментарии" писали, что Блинкен сообщил, что Россия в войне против Украины провалилась по всем трем фронтам. Российское руководство провалило все ключевые цели, актуальные еще до вторжения российских войск в Украину. В итоге русская Федерация потерпела стратегическую неудачу, и может быть даже поражение.

Читайте на портале "Комментарии": скоро начнутся тяжелые бои с россиянами: Данилов назвал направление.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/ChiefMI6/status/1510629183365517326?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1510629183365517326%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F04%2F4%2F7137165%2F
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!