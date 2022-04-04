Казни мирных украинцев были частью плана Путина – глава британской разведки

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Карина Ожерельева
Казни мирных украинских жителей были частью плана Путина по вторжению в Украину. Как сообщат "Комментарии", такое заявление опубликовал глава британской разведки MI6 Ричард Мур на своей странице в Twitter.
Ричард Мур - фото из открытых источников
Ричард Мур также распространил заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, где она осуждает массовые убийства мирных жителей в освобожденных населенных пунктах Киевщины.
"Мы должны привлечь к ответственности виновных за ужасные действия российских войск в Буче, Ирпене и других местах Украины. Режим Путина не позволят скрыть свою причастность к этим зверствам", — говорится в сообщении Трасс.
Как сообщали ранее "Комментарии", Россия ракетными ударами накрывает юг – снова досталось Одессе и Николаеву. Информация о том, куда именно собиралась попасть Россия и по каким объектам в результате был нанесен удар – пока не сообщается. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Также "Комментарии" писали, что Блинкен сообщил, что Россия в войне против Украины провалилась по всем трем фронтам. Российское руководство провалило все ключевые цели, актуальные еще до вторжения российских войск в Украину. В итоге русская Федерация потерпела стратегическую неудачу, и может быть даже поражение.
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