Казни мирных украинцев были частью плана Путина – глава британской разведки

Казни мирных украинских жителей были частью плана Путина по вторжению в Украину. Как сообщат "Комментарии", такое заявление опубликовал глава британской разведки MI6 Ричард Мур на своей странице в Twitter.

Ричард Мур - фото из открытых источников

"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах в стиле казни мирных жителей из освобожденных районов вызывают ужас и холодят кровь", — заявил Ричард Мур.

Ричард Мур также распространил заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, где она осуждает массовые убийства мирных жителей в освобожденных населенных пунктах Киевщины.

"Мы должны привлечь к ответственности виновных за ужасные действия российских войск в Буче, Ирпене и других местах Украины. Режим Путина не позволят скрыть свою причастность к этим зверствам", — говорится в сообщении Трасс.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия ракетными ударами накрывает юг – снова досталось Одессе и Николаеву. Информация о том, куда именно собиралась попасть Россия и по каким объектам в результате был нанесен удар – пока не сообщается. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Также "Комментарии" писали, что Блинкен сообщил, что Россия в войне против Украины провалилась по всем трем фронтам. Российское руководство провалило все ключевые цели, актуальные еще до вторжения российских войск в Украину. В итоге русская Федерация потерпела стратегическую неудачу, и может быть даже поражение.

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