Ключевой союзник «сдулся»: кто открещивается от идеи отправки миротворцев в Украину

В Британии заволновались из-за юридического аспекта, если вдруг отправят миротворцев в Украину. Якобы тогда Москва может преследовать западных миротворцев в Украине в судах по правам человека. Об этом пишет The Telegraph.

Британские войска. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что Джеймс Картлидж, теневой министр обороны, призвал министра обороны Британии Джона Хили рассмотреть отступление от Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) для миротворческих войск в связи с опасениями, что британские солдаты могут стать объектами российского "правосудия". Он обратил внимание, что Россия может найти способ, чтобы путем провокаций столкнуться с войсками Британии в Украине, а затем добиваться рассмотрения дел о правах человека в лондонских судах.

Однако Хили считает такие опасения надуманными, заявив, что британский контингент не будет боевой силой, а будет проводить только обучение украинцев, и соблюдение конвенции "не помешает нам достичь наших целей".

При этом министр четко заявил, что никто не собирается принимать непосредственного участия в боях с РФ. Цели коалиции "будут сосредоточены на восстановлении современных и боеспособных вооруженных сил Украины, а не на проведении боевых операций".

Замечания министра обороны, по-видимому, подтверждают предположения о том, что амбиции "коалиции добровольных" сил были урезаны, отмечает The Telegraph.

Так, в прошлом месяце премьер-министр сэр Кир Стармер описал миссию как сдерживающую силу, заявив, что будут британские "войска на земле и самолеты в небе".

Но в своем письме Хили сказал, что планирование было сосредоточено на помощи Украине "возродить вооруженные силы, способные сдерживать будущую российскую агрессию".

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