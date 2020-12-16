Кого британцы хотят видеть будущим монархом - результаты шокировали дворец

Британская аналитическая компания YouGov провела опрос среди граждан страны и выяснила, кого бы они хотели видеть следующим монархом после Елизаветы II. Об этом сообщил ресурс Daily Express.

Кого жители Великобритании хотят видеть следующим монархом. Фото: condenast-media

Как показали результаты, британцы хотят, чтобы страну возглавил не законный следующий наследник принц Уэльский Чарльз, а принц Уильям, хоть он и второй в очереди на трон.



За Уильяма проголосовало 40% участников опроса. За Чарльза несколько меньше — 32%.

Компания YouGov имеет предположение, что на граждан повлиял телесериал от платформы Netflix "Корона". Там принца Чарльза не всегда изображают в положительном свете. Хотя эксперты отмечают, что кинолента частично не совпадает с реальностью.



Также опрос показал, что четырнадцать процентов граждан Британии вообще не хотят, чтобы в стране царила монархия. Остальные опрошенные воздержались от ответов.

Королевская семья изрядно обеспокоена такими результатами, ведь планировалось, что следующим монархом станет принц Чарльз. В британских СМИ начали распространяться слухи, что королева Елизавета II планирует уйти на покой после того, как ей исполнится 95 лет. Тогда ее регентом может стать старший сын.

Напоминаем, что ранее исследователь британской культуры Брайан Козловски написал книгу, в которой рассказал о главных секретах долголетия Ее Величества. Среди важных составляющих физическая активность, специальная диета, уход за кожей, постоянное обучение, душевное здоровье.

Также, сайт "Комментарии" рассказывает, сколько стоят защитные маски членов Королевской семьи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!