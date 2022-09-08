Королеве Елизавете II стало хуже

Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II и рекомендовали оставить 96-летнюю правительницу под контролем. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Елизавета II Фото: из открытых источников

Королева, самый дольше правящий суверен Британии и старейший монарх в мире, которая с конца прошлого года страдает от того, что Букингемский дворец назвал "эпизодическими проблемами с мобильностью".

С этого времени она была вынуждена сократить свои публичные выступления. В среду 7 сентября королева упразднила запланированную виртуальную встречу с высокопоставленными министрами после того, как врачи посоветовали ей отдохнуть.

Накануне она была замечена во время назначения Лиз Трасс новым премьер-министром страны в ее шотландском доме, замке Балморал.

"После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы озабочены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под контролем. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно в Балморале", — говорится в заявлении дворца.

Как отмечает издание "Bloomberg", их источник во дворце сообщил, что непосредственных членов семьи о состоянии здоровья проинформировали и предположил, что монархиня, скорее всего, подверглась падению.

В свою очередь Лиз Трасс сказала, что вся страна глубоко обеспокоена этой новостью.

"Мои мысли и мысли людей во всем Соединенном Королевстве сейчас с ее Величеством Королевой и ее семьей", — сообщила премьер-министр страны.

А вот Линдси Хойл, спикер Палаты общин, прервал энергетические дебаты в парламенте, чтобы сказать, что он послал лучшие пожелания монархине.

Напомним, что Елизавета II дольше всего правит Великобританией и в начале этого года отпраздновала свой платиновый юбилей, отмечая 70 лет службы. Ее муж Филипп, королевский консорт, дольше всего прослуживший в истории, умер в прошлом году в возрасте 99 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лиз Трасс провела первый телефонный разговор с президентом Украины.

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