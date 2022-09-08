Королеве Елизавете II стало хуже

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Афанасьева Анна
Врачи обеспокоены
состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II и рекомендовали оставить
96-летнюю правительницу под контролем. Об этом сообщил Букингемский дворец.
Елизавета II Фото: из открытых источников
Королева, самый дольше правящий суверен Британии и старейший монарх в мире, которая с конца
прошлого года страдает от того, что Букингемский дворец назвал "эпизодическими
проблемами с мобильностью".
С этого времени она
была вынуждена сократить свои публичные выступления. В среду 7 сентября
королева упразднила запланированную виртуальную встречу с высокопоставленными
министрами после того, как врачи посоветовали ей отдохнуть.
Накануне она была
замечена во время назначения Лиз Трасс новым премьер-министром страны в ее
шотландском доме, замке Балморал.
"После дальнейшего
обследования сегодня утром врачи королевы озабочены здоровьем Ее Величества и
рекомендовали ей оставаться под контролем. Королева по-прежнему чувствует себя
комфортно в Балморале", — говорится в заявлении дворца.
Как отмечает издание "Bloomberg", их источник во дворце сообщил, что
непосредственных членов семьи о состоянии здоровья проинформировали и
предположил, что монархиня, скорее всего, подверглась падению.
В свою очередь Лиз
Трасс сказала, что вся страна глубоко обеспокоена этой новостью.
"Мои мысли и мысли людей во всем Соединенном Королевстве сейчас с
ее Величеством Королевой и ее семьей", — сообщила премьер-министр страны.
А вот Линдси Хойл,
спикер Палаты общин, прервал энергетические дебаты в парламенте, чтобы сказать,
что он послал лучшие пожелания монархине.
Напомним, что
Елизавета II дольше всего правит Великобританией и в начале этого года
отпраздновала свой платиновый юбилей, отмечая 70 лет службы. Ее муж Филипп,
королевский консорт, дольше всего прослуживший в истории, умер в прошлом году в
возрасте 99 лет.
Ранее издание "Комментарии"
сообщало, что премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии Лиз Трасс провела первый телефонный разговор с президентом
Украины.
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