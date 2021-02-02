Коронавирус заставляет людей массово закупать книги - названа причина

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Оленка Клочко
Во время карантина в Великобритании люди массово закупали книги — и все для того, чтобы красиво расставить их на полочках сзади себя во время видеозвонков. Информацию об этом передает BBC со ссылкой на специализированный книжный магазин.
Декорации для фона в Zoom. Фото: источник
Bookbarn International — компания, которая продает и сдает в аренду книги для декораций фильмов, сериалов и телевизионных шоу. Ее генеральный директор Ник Бейтс рассказал, что режим самоизоляции заставил англичан заниматься оборудованием своих домашних офисов. А для того, чтобы казаться умнее во время видеовстреч, они используют книги.
По подсчетам компании, запросы на приобретение книг оптом, которых раньше было два-три, в этот период взлетели до десятков в неделю.
По мнению директора компании, люди за время самоизоляции устали от стандартных фонов, которые предлагал им Zoom.
Один из его клиентов рассказал, что так увлекся созданием фона для видеозвонков, что построил целый домашний офис, атмосфера в котором добавила производительности его работе.
Недавно "Комментарии" рассказывали забавную историю из Мексики, где депутат на заседании своего парламента в режиме онлайн поставила вместо фона свое фото и ушла.
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