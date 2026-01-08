logo

BTC/USD

90072

ETH/USD

3114.8

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Кремль не узнает: в Британии намекнули по какому вопросу о помощи Украине пока есть интрига
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль не узнает: в Британии намекнули по какому вопросу о помощи Украине пока есть интрига

Глава Минобороны Британии не раскрыл, сколько военных может отправить в Украину

8 января 2026, 13:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Минобороны Великобритании Джон Гили отказался уточнять, сколько британских военных может отправить в Украину для поддержания мира. Об этом сообщает Sky News.

Кремль не узнает: в Британии намекнули по какому вопросу о помощи Украине пока есть интрига

Джон Хили. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Британия и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

По просьбе теневого министра обороны Джеймса Картлиджа подтвердить, сколько войск Великобритания обязалась послать в рамках декларации, Джон Гили ответил, что "не будет... вдаваться в подробности относительно характера деятельности в рамках развертывания, количества войск, которые, вероятно, будут развернуты в Украине, или подробностей обязательств".

По его словам, это "только сделает Путина мудрее".

Отмечается, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что Франция может развернуть "несколько тысяч" военных для выполнения миротворческих функций.

Читайте на портале "Комментарии" — саммит "Коалиции желающих" в Париже собрал рекордное количество участников на самом высоком уровне: из 35-ти государств 27 были представлены своими лидерами. По его завершению, Владимир Зеленский назвал встречу "подлинно глобальной", дискуссии — "подлинно глубокими". В совместном заявлении так называемой "Коалиции желающих", обнародованном ею по завершению саммита, говорится о мониторинге прекращения огня под руководством США, долгосрочной поддержке украинской армии, развертывании многонационального контингента, обязательствах по поддержке Украины в случае повторного нападения РФ. Чем закончился для Украины этот саммит? Не выглядит ли так, что дальше заявлений дело может не пойти, ведь РФ не настроена на окончание войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/politics-latest-starmer-labour-trump-greenland-threats-nato-12593360?postid=10812770#liveblog-body
Теги:

Новости

Все новости