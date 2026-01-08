Кремль не узнает: в Британии намекнули по какому вопросу о помощи Украине пока есть интрига

Глава Минобороны Великобритании Джон Гили отказался уточнять, сколько британских военных может отправить в Украину для поддержания мира. Об этом сообщает Sky News.

Джон Хили. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Британия и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

По просьбе теневого министра обороны Джеймса Картлиджа подтвердить, сколько войск Великобритания обязалась послать в рамках декларации, Джон Гили ответил, что "не будет... вдаваться в подробности относительно характера деятельности в рамках развертывания, количества войск, которые, вероятно, будут развернуты в Украине, или подробностей обязательств".

По его словам, это "только сделает Путина мудрее".

Отмечается, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что Франция может развернуть "несколько тысяч" военных для выполнения миротворческих функций.

