Кремль не дізнається: у Британії натякнули щодо якого питання по допомозі Україні поки є інтрига
НОВИНИ

Кремль не дізнається: у Британії натякнули щодо якого питання по допомозі Україні поки є інтрига

Глава Міноборони Британії не розкрив, скільки військових може надіслати в Україну

8 січня 2026, 13:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Міноборони Великої Британії Джон Гілі відмовився уточнювати, скільки британських військових може відправити в Україну для підтримки миру. Про це повідомляє "Sky News".

Кремль не дізнається: у Британії натякнули щодо якого питання по допомозі Україні поки є інтрига

Джон Гілі. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.

На прохання тіньового міністра оборони Джеймса Картліджа підтвердити, скільки військ Велика Британія зобов'язалася надіслати в рамках декларації, Джон Гілі відповів, що "не буде... вдаватися в подробиці щодо характеру діяльності в рамках розгортання, кількості військ, які, ймовірно, будуть розгорнуті в Україні, або подробиць зобов'язань, які взяли на себе інші країни".

За його словами, це "лише зробить Путіна мудрішим".

Зазначається, що президент Франції Емманюель Макрон заявив у середу, що Франція може розгорнути "кілька тисяч" військових для виконання миротворчих функцій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — саміт "Коаліції охочих" у Парижі зібрав рекордну кількість учасників на найвищому рівні: із 35-ти держав 27 були представлені своїми лідерами. По його завершенню, Володимир Зеленський назвав зустріч "справді глобальною", дискусії – "справді глибокими". У спільній заяві так званої "Коаліції охочих", оприлюдненій нею по завершенню саміту, йдеться про моніторинг припинення вогню під керівництвом США, довгострокову підтримку української армії, розгортання багатонаціонального контингенту, зобов’язання щодо підтримки України в разі повторного нападу РФ. Чим закінчився для України цей саміт? Чи не виглядає так, що далі заяв справа може не піти, адже РФ не налаштована на закінчення війни? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.




Джерело: https://news.sky.com/story/politics-latest-starmer-labour-trump-greenland-threats-nato-12593360?postid=10812770#liveblog-body
