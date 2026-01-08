Кремль не дізнається: у Британії натякнули щодо якого питання по допомозі Україні поки є інтрига

Глава Міноборони Великої Британії Джон Гілі відмовився уточнювати, скільки британських військових може відправити в Україну для підтримки миру. Про це повідомляє "Sky News".

Джон Гілі. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.

На прохання тіньового міністра оборони Джеймса Картліджа підтвердити, скільки військ Велика Британія зобов'язалася надіслати в рамках декларації, Джон Гілі відповів, що "не буде... вдаватися в подробиці щодо характеру діяльності в рамках розгортання, кількості військ, які, ймовірно, будуть розгорнуті в Україні, або подробиць зобов'язань, які взяли на себе інші країни".

За його словами, це "лише зробить Путіна мудрішим".

Зазначається, що президент Франції Емманюель Макрон заявив у середу, що Франція може розгорнути "кілька тисяч" військових для виконання миротворчих функцій.

