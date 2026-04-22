logo

BTC/USD

75752

ETH/USD

2318.53

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Курение под запретом с рождения: какая страна меняет правила навсегда
НОВОСТИ

Курение под запретом с рождения: какая страна меняет правила навсегда

В Великобритании планируют ввести новые правила, которые могут фактически создать поколения людей, которые никогда не будут иметь доступ к сигаретам

22 апреля 2026, 00:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Великобритании рассматривают инициативу, предусматривающую постепенное полное искоренение курения среди населения. Речь идет о запрещении продажи сигарет и вейпов для людей, рожденных после 1 января 2009 года.

Великобритания создает новую инициативу для здорового поколения

Фактически это означает, что даже по достижении совершеннолетия эти граждане не смогут легально приобрести табачные изделия. Таким образом государство стремится сформировать новое поколение без курения.

Инициатива предусматривает не единовременный запрет, а долгосрочную стратегию, которая будет постепенно уменьшать количество курильщиков в стране.

Подобный подход уже применяется и в других государствах. В частности, в Мальдивах действует аналогичный запрет для лиц, рожденных после 2007 года.

Ожидается, что такие меры могут оказать существенное влияние на уровень потребления табака и улучшить показатели общественного здоровья в будущем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фронте формируется особый тип юмора — жесткий, резкий и часто непонятный для гражданских.
По их словам, чем дольше человек находится в боевых условиях, тем больше меняется его восприятие реальности. Постоянная опасность, потери и ранения создают напряжение, которое невозможно выдержать без внутренних механизмов защиты. Одним из таких механизмов становится чёрный юмор. Иногда он проявляется даже в ситуациях, со стороны выглядящих шокирующим. В частности, военные приводят пример с раненым бойцом, потерявшим два пальца. После того, как он послал фото в чат собратьев, в ответ получил не только слова поддержки, но и шутку: вместо стандартной реакции один из военных отправил изображение Черепашек-ниндзя — персонажей, у которых на руках по три пальца.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kyfreepress.com.au/world/smoking-ban-for-people-born-after-2008-passes-in-uk/
Теги:

Новости

Все новости