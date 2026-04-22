Курение под запретом с рождения: какая страна меняет правила навсегда

В Великобритании рассматривают инициативу, предусматривающую постепенное полное искоренение курения среди населения. Речь идет о запрещении продажи сигарет и вейпов для людей, рожденных после 1 января 2009 года.

Великобритания создает новую инициативу для здорового поколения

Фактически это означает, что даже по достижении совершеннолетия эти граждане не смогут легально приобрести табачные изделия. Таким образом государство стремится сформировать новое поколение без курения.

Инициатива предусматривает не единовременный запрет, а долгосрочную стратегию, которая будет постепенно уменьшать количество курильщиков в стране.

Подобный подход уже применяется и в других государствах. В частности, в Мальдивах действует аналогичный запрет для лиц, рожденных после 2007 года.

Ожидается, что такие меры могут оказать существенное влияние на уровень потребления табака и улучшить показатели общественного здоровья в будущем.

