Куріння під забороною з народження: яка країна змінює правила назавжди

У Великій Британії розглядають ініціативу, яка передбачає поступове повне викорінення куріння серед населення. Йдеться про заборону продажу сигарет і вейпів для людей, народжених після 1 січня 2009 року.

Британія створює нову ініціативу для здорового покоління

Фактично це означає, що навіть після досягнення повноліття ці громадяни не зможуть легально придбати тютюнові вироби. Таким чином, держава прагне сформувати нове покоління без куріння.

Ініціатива передбачає не одноразову заборону, а довгострокову стратегію, яка поступово зменшуватиме кількість курців у країні.

Подібний підхід уже застосовується і в інших державах. Зокрема, у Мальдіви діє аналогічна заборона для осіб, народжених після 2007 року.

Очікується, що такі заходи можуть суттєво вплинути на рівень споживання тютюну та покращити показники громадського здоров’я у майбутньому.

