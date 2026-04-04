10 миллионов исчезли: таинственный победитель лотереи в Лондоне упустил свой шанс

В Лондоне произошла редкая история: обладатель выигрыша Национальной лотереи более, чем в 10 миллионов фунтов стерлингов так и не объявился и потерял право на деньги. Об этом сообщает The Guardian.

Счастливый билет был куплен 4 октября прошлого года в районе Бексли, однако его владелец за полгода так и не обратился за призом. По правилам National Lottery, победитель должен заявить о выигрыше в течение 180 дней. После истечения этого срока средства аннулируются.

Несмотря на активные поиски, оператор лотереи – компания Allwyn – так и не смогла найти владельца билета. Дедлайн истек на прошлой неделе, оставив потенциального миллионера ни с чем.

Представители компании подчеркивают: подобные случаи – большая редкость. Как правило, невостребованными остаются лишь небольшие суммы, тогда как призы такого масштаба почти всегда находят своих владельцев.

Теперь более 10 миллионов фунтов направят на благотворительные проекты по всей стране. Эти средства пополнят фонд, который еженедельно распределяет около 33 миллионов фунтов на социальные инициативы, включая проекты в самом Бексли.

Часть средств уже получила местная организация Exchange Erith, а также You and Me Happy Family Children's Disability Trust, которая поддерживает семьи с детьми с особыми потребностями.

По данным оператора, на сегодня в системе остаются еще несколько крупных невостребованных выигрышей на сумму свыше 3 миллионов фунтов. История "пропавшего миллионера" в очередной раз напомнила: даже выигрыш всей жизни можно потерять, если вовремя не проверить билет.

Читайте также на портале "Комментарии" — история Джоан Гинтер может звучать как фантастический миф, но она вполне реальна. Между 1993 и 2010 годами американка четырежды выигрывала в лотерею, собрав в общей сложности 20,4 миллиона долларов. Для большинства игроков один выигрыш считается везением, так что серия успехов Гинтер похожа на настоящее чудо.



