10 мільйонів зникли: таємничий переможець лотереї у Лондоні змарнував свій шанс

У Лондоні сталася рідкісна історія: володар виграшу Національної лотереї більше, ніж 10 мільйонів фунтів стерлінгів так і не з'явився і втратив право на гроші. Про це повідомляє The Guardian.

Щасливий квиток купили 4 жовтня минулого року в районі Бекслі, проте його власник за півроку так і не звернувся за призом. За правилами National Lottery, переможець має заявити про виграш протягом 180 днів. Після закінчення цього терміну кошти анулюються.

Незважаючи на активні пошуки, оператор лотереї – компанія Allwyn – так і не змогла знайти власника квитка. Дедлайн минув минулого тижня, залишивши потенційного мільйонера ні з чим.

Представники компанії наголошують: подібні випадки – велика рідкість. Зазвичай незатребуваними залишаються лише невеликі суми, тоді як призи такого масштабу майже завжди знаходять своїх власників.

Тепер понад 10 мільйонів фунтів спрямують на благодійні проекти по всій країні. Ці кошти поповнять фонд, який щотижня розподіляє близько 33 мільйонів фунтів на соціальні ініціативи, включаючи проекти у самому Бекслі.

Частина коштів вже отримала місцева організація Exchange Erith, а також You and Me Happy Family Children's Disability Trust, яка підтримує сім'ї з дітьми з особливими потребами.

За даними оператора, на сьогодні у системі залишаються ще кілька великих незатребуваних виграшів на суму понад 3 мільйони фунтів. Історія "зниклого мільйонера" вкотре нагадала: навіть виграш всього життя можна втратити, якщо вчасно не перевірити квиток.

Читайте також на порталі "Коментарі" — історія Джоан Гінтер може звучати як фантастичний міф, але вона цілком реальна. Між 1993 і 2010 роками американка чотири рази вигравала в лотерею, зібравши 20,4 мільйона доларів. Для більшості гравців один виграш вважається везінням, тому серія успіхів Гінтер схожа на справжнє диво.



