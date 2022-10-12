С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Великобритания создала программу, по которой украинские военные будут учиться и усиливать свои навыки. 12 октября стало известно, что 10 тысяч украинских солдат закончили военную подготовку и теперь готовы защищать Украину. Об этом сообщил информационный портал Visegrad 24 в своем аккаунте Twitter.

10 тысяч украинских солдат закончили военную подготовку в Великобритании. Фото с открытых источников

По сообщению Visegrad 24 выяснилось, что это уже вторая группа украинских военных, которые закончили обучение в Соединенном Королевстве. С момента полномасштабного вторжения России в Британии прошли подготовку 20 тысяч украинских военных.

Военная программа Великобритании для украинских военных является частью обязательств по поддержке Украины против Российской Федерации. Министр обороны Бен Воллес считает, что украинские военные получат опыт армии Британии и смогут качественно защищать украинские территории и бороться за право на самостоятельное будущее.

На курсе украинские защитники получат разнообразные военные навыки, среди которых базовая подготовка, оказание первой помощи в полевых условиях, тактика патрулирования, курс обращения с оружием и другие специфические программы обучения.

Это уже не первая программа обучения военных между Украиной и Соединенным Королевством, в период с 2015 по 2022 год британцы подготовили 22 тысячи украинских воинов в рамках операции ORBITAL.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинские военные решили раздеться для фотосессии и таким образом собрать деньги на зимнюю форму.

Также "Комментарии" писали о количестве оставшихся танков в Российской Федерации.

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