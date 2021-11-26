27 мигрантов погибли, пытаясь через Ла-Манш добраться до Британии

В проливе Ла-Манш погибли 27 мигрантов, пытавшихся добраться до Великобритании. Об этом сообщает агентство Reuters. В среду британские и французские официальные лица обменялись обвинениями по этому поводу. Ла-Манш – один из самых загруженных судоходных путей в мире, здесь сильные течения.

Мигранты - фото из открытых источников

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что он был "шокирован и поражен" гибелью людей, и призвал Францию ​​приложить максимум усилий, чтобы удержать людей от попыток переправы в Британию. По его словам, бандам торговцев людьми "буквально сходит с рук убийство".

Президент Эммануэль Макрон сказал, что Великобритании необходимо прекратить политизировать этот вопрос, а министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин сказал, что на Великобританию также должна быть возложена ответственность. Франция ранее заявила, что погиб 31 человек, но позже данные уточнили до 27 человек.

Напомним, молодые и агрессивно настроенные мигранты, поддерживаемые спецсредствами белорусских военных, штурмуют пункт пропуска. Об этом сообщают Twitter-каналы официальных пресс-секретарей польских госучреждений, а также оппозиционный белорусский канал NEXTA. 16 ноября 1021 г. нелегальные мигранты пытаются прорваться на территорию Польши, используя при этом спецсредства, металлические прутья и камни. Польские пограничники удерживают оборону в местах нападений. NEXTA сообщает, что мигранты еще 15 ноября двинулись из временного лагеря. При этом их сопровождали белорусские силовики.

По оценкам журналистов, около двух тысяч человек скопились возле контроль-пропускного пункта (КПП) "Брузги", ожидая автобусов, по которым, как им было обещано, их повезут в Германию.

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