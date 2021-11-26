logo

BTC/USD

58019.90

ETH/USD

4443.77

LTC/USD

217.57

USD/UAH

27.27

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания 27 мигрантов погибли, пытаясь через Ла-Манш добраться до Британии
commentss НОВОСТИ Все новости

27 мигрантов погибли, пытаясь через Ла-Манш добраться до Британии

Ла-Манш – один из самых загруженных судоходных путей в мире, здесь сильные течения

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

В проливе Ла-Манш погибли 27 мигрантов, пытавшихся добраться до Великобритании. Об этом сообщает агентство Reuters. В среду британские и французские официальные лица обменялись обвинениями по этому поводу. Ла-Манш – один из самых загруженных судоходных путей в мире, здесь сильные течения.

27 мигрантов погибли, пытаясь через Ла-Манш добраться до Британии

Мигранты - фото из открытых источников

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что он был "шокирован и поражен" гибелью людей, и призвал Францию ​​приложить максимум усилий, чтобы удержать людей от попыток переправы в Британию. По его словам, бандам торговцев людьми "буквально сходит с рук убийство".

Президент Эммануэль Макрон сказал, что Великобритании необходимо прекратить политизировать этот вопрос, а министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин сказал, что на Великобританию также должна быть возложена ответственность. Франция ранее заявила, что погиб 31 человек, но позже данные уточнили до 27 человек.

Напомним, молодые и агрессивно настроенные мигранты, поддерживаемые спецсредствами белорусских военных, штурмуют пункт пропуска. Об этом сообщают Twitter-каналы официальных пресс-секретарей польских госучреждений, а также оппозиционный белорусский канал NEXTA. 16 ноября 1021 г. нелегальные мигранты пытаются прорваться на территорию Польши, используя при этом спецсредства, металлические прутья и камни. Польские пограничники удерживают оборону в местах нападений. NEXTA сообщает, что мигранты еще 15 ноября двинулись из временного лагеря. При этом их сопровождали белорусские силовики.

По оценкам журналистов, около двух тысяч человек скопились возле контроль-пропускного пункта (КПП) "Брузги", ожидая автобусов, по которым, как им было обещано, их повезут в Германию.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/five-migrants-drown-crossing-channel-france-britain-bfm-tv-2021-11-24/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!