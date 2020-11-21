Ливерпуль принял эстафету: протесты против карантина и арест митингующих

Сегодня в субботу, 21 ноября, в одном из крупнейших городов Великобритании прошли масштабные протесты против введения локдауну.



Фото: The Sun

Сотни протестующих выходят на улицы уже вторую субботу подряд после того, как в начале ноября власти ввели национальный карантин.

Жители Ливерпуля вышли в центр города, чтобы выразить свое недовольство против введения карантина. Правоохранители начали разгонять толпу и арестовали 15 человек. Полиция сообщила, что задержанных подозревают в нарушении общественного порядка и правил карантина.

В соответствии с законодательством подозреваемых смогут удерживать за решеткой 48 часов и изъять личные вещи. Глава местной полиции сообщает, что действия протестующих рискуют подвергнуть опасности не только себя, но и других людей.

В общем на прошлой неделе в Великобритании зафиксировано более 145 000 больных COVID-19, или 258 человек на 10 000 населения. Стоит добавить, что в октябре Ливерпуль был среди городов с самым высоким показателем смертности в Британии.

Напомним, издание "Комментарии" писало о том, что в Берлине протестуют против карантинных ограничений. Митингующих поливали протестующих с водометов, чтобы разыграть столпотворение людей.

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