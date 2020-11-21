Ливерпуль принял эстафету: протесты против карантина и арест митингующих

Язык
Coinspot 21.11.2020
BTC/USD
18627.40
ETH/USD
541.80
LTC/USD
86.04
НБУ 21.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Диденко Светлана
Сегодня в субботу, 21 ноября, в одном из крупнейших городов Великобритании прошли масштабные протесты против введения локдауну.
Фото: The Sun
Сотни протестующих выходят на улицы уже вторую субботу подряд после того, как в начале ноября власти ввели национальный карантин.
Жители Ливерпуля вышли в центр города, чтобы выразить свое недовольство против введения карантина. Правоохранители начали разгонять толпу и арестовали 15 человек. Полиция сообщила, что задержанных подозревают в нарушении общественного порядка и правил карантина.
В соответствии с законодательством подозреваемых смогут удерживать за решеткой 48 часов и изъять личные вещи. Глава местной полиции сообщает, что действия протестующих рискуют подвергнуть опасности не только себя, но и других людей.
В общем на прошлой неделе в Великобритании зафиксировано более 145 000 больных COVID-19, или 258 человек на 10 000 населения. Стоит добавить, что в октябре Ливерпуль был среди городов с самым высоким показателем смертности в Британии.
Напомним, издание "Комментарии" писало о том, что в Берлине протестуют против карантинных ограничений. Митингующих поливали протестующих с водометов, чтобы разыграть столпотворение людей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости
знайка
сегодня, 23:15
не помню за всю историю мира такой заботы о нашем здоровье