Лиз Трасс дала обещание народу Великобритании по Украине и Путину

Министр иностранных дел Лиз Трасс является кандидатом на должность премьер-министра Британии вместо Бориса Джонсона. Дипломат уже неоднократно заявляла, что является последовательницей политики Джонсона по поддержке Украины в войне с Россией. Так она в очередной раз заявила, что станет "самым большим другом" Украины, если возглавит правительство, и сказала, что первый ее телефонный звонок будет именно в столицу Украины. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщает информагентство "Reuters". Трасс также заверила, что будет работать с партнерами, чтобы предоставить Украине больше оружия и гуманитарной поддержки.

Лиз Трасс. Фото: из открытых источников

"Как премьер-министр я буду крупнейшим другом Украины, иду по стопам Бориса Джонсона, и полностью обязуюсь гарантировать, что Путин потерпит неудачу в Украине и потерпит стратегическое поражение, а Россия будет ограничена в будущем", — подчеркнула она.

Лиз Трасс также подчеркнула, что не могу быть даже разговоров о том, что начинать разговоры о каких-либо уступках диктатору Путину со стороны Украины и цивилизованного мира.

"Я кандидат, которому британский народ может доверять по Украине, и которому они могут доверять в защите нашей свободы дома и за рубежом", – подытожила глава британского МИД.

Стоит отметить, что за должность нового премьер-министра Трасс сразится с бывшим министром финансов Риши Сунаком. В настоящее время министр МИД лидирует в опросах общественного мнения среди членов Консервативной партии, которые в конце концов решат, кто станет следующим премьер-министром Британии после нескольких недель голосования по почте. Официальный результат будет оглашен 5 сентября.

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