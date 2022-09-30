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Лиз Трасс критикует Путина и говорит, что сделает все, чтобы он проиграл войну

Лидер Великобритании сделали заявление относительно последних действий Путина.

сегодня, 12:20
Автор:

Slava Kot
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс критически отреагировала на указ президента Российской Федерации Владимира Путина, признавшего 29 сентября Херсонскую и Запорожскую область независимыми территориями. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Лиз Трасс критикует Путина и говорит, что сделает все, чтобы он проиграл войну

Лиз Трасс критикует Путина и сделает все, чтобы он проиграл войну. Фото с открытых источников

Британская премьер-министр заявила, что ее страна никогда не признает оккупированные Россией Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области частью РФ, потому что они являются украинской территорией. Кроме того, Лиз Трасс отметила нарушение Владимиром Путиным международного права.

"Путину нельзя позволить менять международные границы, используя грубую силу. Мы сделаем так, чтобы он проиграл эту незаконную войну", – сказала Трасс в заявлении в пятницу.

Также глава Великобритании добавила, что лидера России действительно не интересует мнение украинского народа, хотя Путин заявляет, что представляет его.

Известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет объявить о присоединении Украины 30 сентября. Таким образом, Путин может осуществить наибольшую аннексию со времен Гитлера в Европе и незаконно присвоить 15% территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент РФ подписал указ о признании "независимости" Запорожской и Херсонской области. Следующим шагом будет их аннексия и присоединение к России, как это происходило с Крымом в 2014 году.

Также "Комментарии" сообщали результаты фиктивного референдума , на основе которого Путин хочет аннексировать украинские территории. По их результатам якобы присоединение к РФ поддержало минимум 87% населения.



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Источник: https://www.reuters.com/world/uk/uks-truss-putin-cannot-be-allowed-alter-international-borders-using-brute-force-2022-09-30/
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