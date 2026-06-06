Лондон бьет тревогу: Британия заявила о крупнейшей угрозе со стороны России со времен холодной войны

Великобритания столкнулась с самым высоким уровнем угрозы со стороны России за последние десятилетия. Такое предупреждение сделал начальник штаба Королевских военно-воздушных сил сэр Ричард Найтон, заявивший, что страна входит в наиболее опасный период со времен завершения холодной войны.

Великобритания. Фото: из открытых источников

По словам военного руководителя, характер угроз стремительно меняется. Помимо традиционного военного противостояния речь идет о кибератаках, диверсионной деятельности, информационных операциях и попытках дестабилизации ситуации в западных странах. Именно поэтому, считает Найтон, британскому обществу необходимо пересмотреть отношение к вопросам безопасности и обороны.

Особое влияние на военное планирование оказала война в Украине. Если в течение последних двадцати лет британская армия ориентировалась преимущественно на локальные и ограниченные операции, то теперь военные готовятся к сценариям масштабных и продолжительных конфликтов.

Одним из главных выводов из украинского опыта стало значение беспилотных технологий. В британском командовании считают, что дроны и автономные системы будут играть определяющую роль в будущих войнах, поэтому именно эти направления должны получить приоритетное финансирование.

На этом фоне в Лондоне ожидают публикации обновленного Плана оборонных инвестиций, который должен определить стратегию развития армии и распределение военных расходов. Документ неоднократно откладывался, что уже вызвало критику со стороны военных и представителей оборонной промышленности.

Дополнительную обеспокоенность вызывает состояние британских запасов вооружений. Бывший глава Вооруженных сил Великобритании лорд Стиррап заявил, что страна остается уязвимой, а восстановление полноценного оборонного потенциала может занять годы. По его словам, значительная часть запасов боеприпасов была передана Украине, что создало необходимость срочного наращивания производства.

На фоне растущего напряжения между Россией и Западом заявления британских военных свидетельствуют о том, что Лондон все серьезнее рассматривает вероятность долгосрочного противостояния и готовится к новым вызовам европейской безопасности.

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