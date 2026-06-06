Лондон б'є на сполох: Британія заявила про найбільшу загрозу з боку Росії з часів холодної війни

Великобританія зіткнулася з найвищим рівнем загрози Росії за останні десятиліття. Таке попередження зробив начальник штабу Королівських військово-повітряних сил сер Річард Найтон, який заявив, що країна входить у найнебезпечніший період із часів завершення холодної війни.

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

За словами військового керівника, характер погроз стрімко змінюється. Крім традиційного військового протистояння йдеться про кібератаки, диверсійну діяльність, інформаційні операції та спроби дестабілізації ситуації в західних країнах. Саме тому, вважає Найтон, британському суспільству необхідно переглянути ставлення до питань безпеки та оборони.

Особливого впливу на військове планування справила війна в Україні. Якщо протягом останніх двадцяти років британська армія орієнтувалася переважно на локальні та обмежені операції, то тепер військові готуються до сценаріїв масштабних та тривалих конфліктів.

Одним із головних висновків з українського досвіду стало значення безпілотних технологій. У британському командуванні вважають, що дрони та автономні системи відіграватимуть визначальну роль у майбутніх війнах, тому саме ці напрями мають отримати пріоритетне фінансування.

На цьому тлі в Лондоні очікують публікації оновленого Плану оборонних інвестицій, який має визначити стратегію розвитку армії та розподіл військових витрат. Документ неодноразово відкладався, що вже викликало критику з боку військових та представників оборонної промисловості.

Додаткове занепокоєння викликає стан британських запасів озброєнь. Колишній глава Збройних сил Великобританії лорд Стиррап заявив, що країна залишається вразливою, а відновлення повноцінного оборонного потенціалу може тривати роки. За його словами, значну частину запасів боєприпасів було передано Україні, що створило необхідність термінового нарощування виробництва.

На тлі зростаючої напруги між Росією та Заходом заяви британських військових свідчать про те, що Лондон дедалі серйозніше розглядає ймовірність довгострокового протистояння і готується до нових викликів європейської безпеки.

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