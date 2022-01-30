Лондон готов к переброске военных в Восточную Европу: Джонсон сделал заявление

Следующая неделя начнется с того, что Великобритания выступит с инициативой для союзников по НАТО – направить дополнительные силы в Европу, как ответ на концентрацию российских войск к украинской границе. В Европу должно быть переброшено больше военного контингента, а также оружия, военных кораблей и самолетов. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, пишет "AFP".

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Борис Джонсон отметил, что он уже отдал команду вооруженным силам Великобритании готовится к высадке в Европе, чтобы поддержать союзников по НАТО, в случае российской агрессии.

Предложение премьер-министра Британии состоит в том, чтобы усилить военное присутствие в Северных странах и странах Балтии. Лондон готов удвоить примерно 1150 британских военнослужащих, находящихся сейчас в странах Восточной Европы, а также провести отправку "оборонного оружия" в Эстонию.

Джонсон надеется, что такие действия должны стать четким посланием Москве, что в НАТО не готовы мириться с угрожающими действиями России. И враждебность РФ не сможет запугать союзников по НАТО.

Также глава британского правительства выразил мнение, что, если лидер россиян остановится на варианте "кровопролития и разрушения" в Украине, то это повлечет за собой масштабную трагедию, которая охватит всю Европу. По словам Джонсона, Россия не в праве за Украину решать ее будущее и навязывать ей, как жить дальше.

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