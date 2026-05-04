Лондон идет ва-банк: к какой инициативе ЕС готова присоединиться Британия для помощи Украине

Великобритания намерена присоединиться к масштабной кредитной программе Европейского Союза для поддержки Украины на сумму 90 миллиардов евро. Такой шаг сигнализирует о резком усилении оборонной координации в Европе на фоне растущего давления со стороны США, сообщает Reuters со ссылкой на британское правительство.

Великобритания. Фото: из открытых источников

Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер официально объявит о намерениях Лондона на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. В своем выступлении он подчеркнет готовность объединить усилия с ЕС, чтобы усилить позиции Киева на фронте и способствовать возвращению оккупированных территорий.

По словам Стармера, сотрудничество Лондона и Брюсселя становится критически важным в условиях глобальной нестабильности. Он акцентирует, что ускорение оборонных инициатив необходимо для обеспечения безопасности на континенте.

Кредитная программа, утвержденная ЕС месяц назад, рассчитана на покрытие до двух третей финансовых потребностей Украины в ближайшие два года. Значительная часть средств будет направлена на военные нужды. Участие Великобритании может не только усилить поддержку Киева, но и открыть доступ британским компаниям к крупным оборонным контрактам.

Параллельно Лондон готовит новый пакет жестких санкций против российских компаний. Цель – ударить по цепочкам поставок, обеспечивающим производство вооружений, и усилить экономическое давление на Москву.

Читайте также на портале "Комментарии" — США открестились от скандала с кредитом Украине: на кого Вашингтон переводит стрелки.



