Великобритания Лондон идет ва-банк: к какой инициативе ЕС готова присоединиться Британия для помощи Украине
НОВОСТИ

Лондон идет ва-банк: к какой инициативе ЕС готова присоединиться Британия для помощи Украине

На фоне давления США Европа ускоряет оборонное сближение, Киев может получить новый финансовый щит

4 мая 2026, 07:12
Кравцев Сергей

Великобритания намерена присоединиться к масштабной кредитной программе Европейского Союза для поддержки Украины на сумму 90 миллиардов евро. Такой шаг сигнализирует о резком усилении оборонной координации в Европе на фоне растущего давления со стороны США, сообщает Reuters со ссылкой на британское правительство.

Великобритания. Фото: из открытых источников

Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер официально объявит о намерениях Лондона на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. В своем выступлении он подчеркнет готовность объединить усилия с ЕС, чтобы усилить позиции Киева на фронте и способствовать возвращению оккупированных территорий.

По словам Стармера, сотрудничество Лондона и Брюсселя становится критически важным в условиях глобальной нестабильности. Он акцентирует, что ускорение оборонных инициатив необходимо для обеспечения безопасности на континенте.

Кредитная программа, утвержденная ЕС месяц назад, рассчитана на покрытие до двух третей финансовых потребностей Украины в ближайшие два года. Значительная часть средств будет направлена на военные нужды. Участие Великобритании может не только усилить поддержку Киева, но и открыть доступ британским компаниям к крупным оборонным контрактам.

Параллельно Лондон готовит новый пакет жестких санкций против российских компаний. Цель – ударить по цепочкам поставок, обеспечивающим производство вооружений, и усилить экономическое давление на Москву.

Источник: https://www.reuters.com/world/uk/uk-set-enter-talks-join-european-unions-1059-billion-ukraine-loan-2026-05-03/
