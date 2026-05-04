Лондон іде ва-банк: до якої ініціативи ЄС готова приєднатися Британія для допомоги Україні

На тлі тиску США Європа прискорює оборонне зближення Київ може отримати новий фінансовий щит

4 травня 2026, 07:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобританія має намір приєднатися до масштабної кредитної програми Європейського Союзу для підтримки України на 90 мільярдів євро. Такий крок сигналізує про різке посилення оборонної координації в Європі на тлі зростаючого тиску з боку США, повідомляє Reuters з посиланням на британський уряд.



Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

Очікується, що прем'єр-міністр Кір Стармер офіційно оголосить про наміри Лондона на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. У своєму виступі він наголосить на готовності об'єднати зусилля з ЄС, щоб посилити позиції Києва на фронті та сприяти поверненню окупованих територій.

За словами Стармера, співпраця Лондона та Брюсселя стає критично важливою в умовах глобальної нестабільності. Він наголошує, що прискорення оборонних ініціатив необхідне для забезпечення безпеки на континенті.                           

Кредитна програма, затверджена ЄС місяць тому, розрахована на покриття до двох третин фінансових потреб України протягом найближчих двох років. Значна частина коштів буде спрямована на військові потреби. Участь Великобританії може не лише посилити підтримку Києва, а й відкрити доступ британських компаній до великих оборонних контрактів.

Паралельно Лондон готує новий пакет жорстких санкцій проти російських компаній. Мета — вдарити по ланцюжках поставок, що забезпечують виробництво озброєнь, і посилити економічний тиск на Москву.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США повністю відхрестилися від скандалу із кредитом Україні: на кого Вашингтон переводить стрілки.




Джерело: https://www.reuters.com/world/uk/uk-set-enter-talks-join-european-unions-1059-billion-ukraine-loan-2026-05-03/
