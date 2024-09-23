Лондон не видит оптимизма в войне в 2025 году: что заявили в МИД Британии

В следующем году война в Украине принесет более серьезные и строгие вызовы. Особенно это будет ощущаться к концу следующего года. Как информирует портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, сообщает "The Guardian".

Великобритания

Министр отметил, откровенные переговоры с Белым домом по разрешению Украины использовать ракеты Storm Shadow по целям глубоко в России, до сих пор не имеют положительных результатов. Дискуссии нуждаются в "нервах и мужестве". Дэвид Лемми подчеркнул, что в конце 2025-го и в 2026-м трудности и вызовы войны в Украине станут "глубже и строже".

Лемми подчеркнул, что Украина и ее западные союзники обсуждают потребности ВСУ, а не просто удержания текущей линии фронта.

"Как министр иностранных дел я, конечно, не собираюсь комментировать оперативные детали, потому что это может только помочь Путину. Но между союзниками в реальном времени ведется дискуссия о том, как мы можем поддержать Украину, когда мы направляемся к зиме", – отметил топ -дипломат.

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