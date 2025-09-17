Лондон пойдет на крайний шаг, чтобы изменить мнение Трмпа об Украине: детали

Дональд Трамп прибыл в Лондон, где его ждет пышный королевский прием с почетными караулами, церемониями и банкетом в Виндзорском замке. Как сообщает Politico, такой уровень торжеств имеет целью не только подчеркнуть союз США и Британии, но и создать возможность для влияния на Трампа — в частности, относительно его позиции по Украине.

Фото: из открытых источников

"Трампа и первую леди будут приветствовать в королевском дворе с высочайшим великолепием", — пишет издание.

В материале отмечается, что хотя вопрос войны не входит в официальную программу, его могут поднять за закрытыми дверями. Король Чарльз, по словам чиновника, хорошо осведомлен в теме переговоров о прекращении войны и имеет личный контакт с президентом Зеленским.

"Это дает премьеру инструмент, недостающий многим европейским лидерам: участливого монарха, который тихо, но последовательно демонстрирует поддержку Киеву", — отмечает Politico.

Трамп, известный своим уважением к британской королевской семье, останется на ночь в Виндзоре. Это, как ожидается, создаст условия для неформальных разговоров. Эксдипломаты считают, что монарх может лично призвать Трампа активнее поддержать Украину. Не исключено, что Чарльз вспомнит о войне и в официальной речи, как это было во время визита Макрона. Однако аналитики сомневаются в реальной эффективности таких усилий.

"Хотя его симпатия к королевской семье может прибавить вес призыва Чарльза, я не уверена, что это изменит позицию Трампа", — отметила. Торри Таусиг из Atlantic Council, напомнив о вялой реакции Трампа на провокации РФ в Польше.

Однако опыт предыдущих визитов показывает, что торжественные форматы иногда дают неожиданные дипломатические результаты. В Politico предполагают, что присутствие госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя Стивена Виткоффа также может повлиять на позиции оцепления Трампа.

