Лондон піде на крайній крок, щоб змінити думку Трмпа про Україну: деталі

Дональд Трамп прибув до Лондона, де на нього чекає пишний королівський прийом із почесними караулами, церемоніями й банкетом у Віндзорському замку. Як повідомляє Politico, такий рівень урочистостей має на меті не лише підкреслити союз США та Британії, а й створити можливість для впливу на Трампа — зокрема щодо його позиції по Україні.

Фото: з відкритих джерел

"Трампа і першу леді вітатимуть у королівському дворі з найвищою пишністю", — пише видання.

У матеріалі зазначається, що хоча питання війни не входить до офіційної програми, його можуть підняти за зачиненими дверима. Король Чарльз, за словами високопосадовця, добре обізнаний у темі переговорів про припинення війни і має особистий контакт із президентом Зеленським.

"Це дає прем’єру інструмент, якого бракує багатьом європейським лідерам: співчутливого монарха, який тихо, але послідовно демонструє підтримку Києву", — наголошує Politico.

Трамп, відомий своєю повагою до британської королівської родини, залишиться на ніч у Віндзорі. Це, як очікується, створить умови для неформальних розмов. Ексдипломати вважають, що монарх може приватно закликати Трампа активніше підтримати Україну. Не виключено, що Чарльз згадає про війну і в офіційній промові, як це було під час візиту Макрона. Однак аналітики сумніваються в реальній ефективності таких зусиль.

"Хоча його симпатія до королівської родини може додати ваги заклику Чарльза, я не впевнена, що це змінить позицію Трампа", — зазначила. Торрі Тауссіг з Atlantic Council, нагадавши про мляву реакцію Трампа на провокації РФ у Польщі.

Втім, досвід попередніх візитів показує, що урочисті формати іноді дають несподівані дипломатичні результати. У Politico припускають, що присутність держсекретаря Марко Рубіо і спецпредставника Стівена Віткоффа також може вплинути на позиції оточення Трампа.

