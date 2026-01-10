logo

Лондон предметно готовится к отправке войск в Украину: к кому шагу приступил
НОВОСТИ

Лондон предметно готовится к отправке войск в Украину: к кому шагу приступил

На фоне ударов РФ и разговоров о мире Великобритания усиливает военную подготовку и сигнализирует о лидерстве в миссии безопасности

10 января 2026, 08:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобритания готова выделить около 270 млн долларов на подготовку к возможному развертыванию своих войск на территории Украины. Об этом стало известно после заявлений Лондона о готовности направить миротворческий контингент в случае достижения режима прекращения огня.

Лондон предметно готовится к отправке войск в Украину: к кому шагу приступил

Джон Хили. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, во время визита в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили уточнил, что средства пойдут на обновление военной техники, развитие систем связи, усиление защиты от беспилотников, а также на общую подготовку подразделений к потенциальной миссии. По его словам, Лондон существенно наращивает инвестиции в оборону, исходя из того, что безопасность Украины напрямую связана с безопасностью самой Великобритании.

Заявление Хили прозвучало на фоне сообщений о применении Россией по Украине новой гиперзвуковой ракеты "Орешник". В европейских столицах этот удар расценили как попытку давления и запугивания союзников Киева с целью ослабить их поддержку. Британский министр, посетивший место попадания дрона в жилой дом в киевском районе Дарница, подчеркнул, что дополнительное финансирование демонстрирует решимость правительства продолжать и усиливать помощь Украине.

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что выделенные средства поступят из основного оборонного бюджета. По мнению ведомства, такие шаги являются четким сигналом как партнерам, так и противникам о намерении Лондона сыграть ведущую роль в формировании многонациональных сил и выполнить взятые на себя обязательства по обеспечению мира в Украине.

Кроме того, Джон Хили сообщил, что уже в январе в Великобритании стартует производство беспилотников-перехватчиков "Осьминог". Эти дроны созданы на основе украинских разработок и предназначены для противодействия воздушным атакам. Ожидается, что Великобритания будет ежемесячно передавать украинским военным тысячи таких аппаратов, усиливая защиту от российских ударов с воздуха.

Читайте также на портале "Комментарии" — решится ли Запад на отправку войск в Украину: чего боятся партнеры.




Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/uk-allocates-270-million-prepare-possible-ukraine-deployment-2026-01-09/
