Лондон предметно готується до відправки військ до України: до кого кроку приступив
Лондон предметно готується до відправки військ до України: до кого кроку приступив

На тлі ударів РФ та розмов про світ Великобританія посилює військову підготовку та сигналізує про лідерство у місії безпеки

10 січня 2026, 08:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобританія готова виділити близько 270 млн. доларів на підготовку до можливого розгортання своїх військ на території України. Про це стало відомо після заяв Лондона про готовність направити миротворчий контингент у разі досягнення режиму припинення вогню.

Лондон предметно готується до відправки військ до України: до кого кроку приступив

Джон Гілі. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, під час візиту до Києва міністр оборони Великобританії Джон Гілі уточнив, що кошти підуть на оновлення військової техніки, розвиток систем зв'язку, посилення захисту від безпілотників, а також загальну підготовку підрозділів до потенційної місії. За його словами, Лондон суттєво нарощує інвестиції в оборону, зважаючи на те, що безпека України безпосередньо пов'язана з безпекою самої Великобританії.

Заява Гілі прозвучала на тлі повідомлень про застосування Росією щодо України нової гіперзвукової ракети "Горішник". У європейських столицях цей удар розцінили як спробу тиску та залякування союзників Києва з метою послабити їхню підтримку. Британський міністр, який відвідав місце попадання дрону до житлового будинку в київському районі Дарниця, наголосив, що додаткове фінансування демонструє рішучість уряду продовжувати та посилювати допомогу Україні.

У Міністерстві оборони Великобританії зазначили, що виділені кошти надійдуть із основного оборонного бюджету. На думку відомства, такі кроки є чітким сигналом як партнерам, так і противникам щодо наміру Лондона зіграти провідну роль у формуванні багатонаціональних сил та виконати взяті на себе зобов'язання щодо забезпечення миру в Україні.

Крім того, Джон Гілі повідомив, що вже у січні у Великій Британії стартує виробництво безпілотників-перехоплювачів "Восьминіг". Ці дрони створені на основі українських розробок та призначені для протидії повітряним атакам. Очікується, що Великобританія щомісяця передаватиме українським військовим тисячі таких апаратів, посилюючи захист від російських ударів з повітря.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи наважиться Захід на відправку військ в Україну: чого бояться партнери.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/uk-allocates-270-million-prepare-possible-ukraine-deployment-2026-01-09/
