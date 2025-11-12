Советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в 2025 году пытался наладить контакт с российскими властями через помощника президента РФ Юрия Ушакова. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Financial Times.

Великобритания и Россия. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, телефонный разговор состоялся в начале года. Пауэлл стремился донести до Москвы позицию Великобритании и стран Европейского Союза относительно войны в Украине.

Контакт, однако, оказался провальным, и дальнейшего диалога между сторонами не произошло.

Разговор состоялся на фоне обеспокоенности Лондона непоследовательной позицией Дональда Трампа по Украине, отмечает FT.

В Кремле подтвердили факт контакта. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "собеседники действительно контактировали, но диалог не получил продолжения".

"Во время разговора было сильное желание британской стороны рассказать о позиции европейцев, но не так много готовности выслушать нашу", — добавил Дмитрий Песков.

