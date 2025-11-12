logo

Лондон пытался наладить прямой контакт с Кремлем: вскрылись интересные факты
commentss НОВОСТИ Все новости

Лондон пытался наладить прямой контакт с Кремлем: вскрылись интересные факты

По информации СМИ, советник премьера Британии пытался наладить контакт с Кремлем, но он оказался неудачным

12 ноября 2025, 15:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в 2025 году пытался наладить контакт с российскими властями через помощника президента РФ Юрия Ушакова. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Financial Times.

Лондон пытался наладить прямой контакт с Кремлем: вскрылись интересные факты

Великобритания и Россия. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, телефонный разговор состоялся в начале года. Пауэлл стремился донести до Москвы позицию Великобритании и стран Европейского Союза относительно войны в Украине.

Контакт, однако, оказался провальным, и дальнейшего диалога между сторонами не произошло.

Разговор состоялся на фоне обеспокоенности Лондона непоследовательной позицией Дональда Трампа по Украине, отмечает FT.

В Кремле подтвердили факт контакта. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "собеседники действительно контактировали, но диалог не получил продолжения".

"Во время разговора было сильное желание британской стороны рассказать о позиции европейцев, но не так много готовности выслушать нашу", — добавил Дмитрий Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Лейбористской партии Великобритании назревает внутренний мятеж против премьер-министра Кира Стармера. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова осведомленных собеседников.

Ссылаясь на собеседников агентство отмечает, сторонники Стармера в частном порядке обвинили министра здравоохранения Веса Стритинга в заговоре с целью заменить премьер-министра, признавая его ослабленное положение после месяцев бунтов в Лейбористской партии и устойчиво низких рейтингов.




Источник: https://www.ft.com/content/f06920c2-94f6-49b8-89df-82ace669cf25
