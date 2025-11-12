logo_ukra

Лондон намагався налагодити прямий контакт із Кремлем: розкрилися цікаві факти

За інформацією ЗМІ, радник прем'єра Британії намагався налагодити контакт із Кремлем, але він виявився невдалим

12 листопада 2025, 15:18
Автор:
Кравцев Сергей

Радник прем'єр-міністра Великобританії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл у 2025 році намагався налагодити контакт із російською владою через помічника президента РФ Юрія Ушакова. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Financial Times.

Лондон намагався налагодити прямий контакт із Кремлем: розкрилися цікаві факти

Велика Британія та Росія. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації зазначають, телефонна розмова відбулася на початку року. Пауелл прагнув донести до Москви позицію Великобританії та країн Європейського Союзу щодо війни в Україні.

Контакт, однак, виявився провальним і подальшого діалогу між сторонами не сталося.

Розмова відбулася на тлі стурбованості Лондона непослідовною позицією Дональда Трампа щодо України, зазначає FT.

У Кремлі підтвердили факт контакту. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "співрозмовники справді контактували, але діалог не отримав продовження".

"Під час розмови було сильне бажання британської сторони розповісти про позицію європейців, але не так багато готовності вислухати нашу", — додав Дмитро Пєсков.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Лейбористській партії Великобританії назріває внутрішній заколот проти прем'єр-міністра Кіра Стармера. Як передає портал "Коментарі", про це пише Bloomberg із посиланням на слова обізнаних співрозмовників.

Посилаючись на співрозмовників агентство зазначає, прихильники Стармера приватно звинуватили міністра охорони здоров'я Ваги Стрітинга в змові з метою замінити прем'єр-міністра, визнаючи його ослаблене становище після місяців бунтів у Лейбористській партії та стійко низьких рейтингів.




Джерело: https://www.ft.com/content/f06920c2-94f6-49b8-89df-82ace669cf25
