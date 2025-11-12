Радник прем'єр-міністра Великобританії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл у 2025 році намагався налагодити контакт із російською владою через помічника президента РФ Юрія Ушакова. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Financial Times.

Велика Британія та Росія. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації зазначають, телефонна розмова відбулася на початку року. Пауелл прагнув донести до Москви позицію Великобританії та країн Європейського Союзу щодо війни в Україні.

Контакт, однак, виявився провальним і подальшого діалогу між сторонами не сталося.

Розмова відбулася на тлі стурбованості Лондона непослідовною позицією Дональда Трампа щодо України, зазначає FT.

У Кремлі підтвердили факт контакту. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "співрозмовники справді контактували, але діалог не отримав продовження".

"Під час розмови було сильне бажання британської сторони розповісти про позицію європейців, але не так багато готовності вислухати нашу", — додав Дмитро Пєсков.

