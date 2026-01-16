logo

Лондон резко поставит Путина на место из-за жесткого террора украинцев: неожиданное решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Лондон резко поставит Путина на место из-за жесткого террора украинцев: неожиданное решение

Объявление о помощи Украине состоялось 16 января, в день первой годовщины 100-летнего партнерства между двумя странами

16 января 2026, 09:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Великобритания объявила о выделении 20 млн. фунтов стерлингов, что составляет примерно 27 миллионов долларов США, на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры Украины после многочисленных атак России на энергетический сектор. Финансирование направлено на обеспечение стабильных поставок электроэнергии и тепла для миллионов украинцев в сложных зимних условиях.

Лондон резко поставит Путина на место из-за жесткого террора украинцев: неожиданное решение

Фото: из открытых источников

Как отмечается в пресс-релизе правительства Британии, сотни тысяч людей по всей Украине, включая детей и образовательные учреждения, остались без отопления и электроснабжения, а температура воздуха в отдельных регионах снизилась до -20°C. Новый пакет помощи призван быстро удовлетворить неотложные потребности украинцев в тепле и энергии, защитить больницы, школы и дома, а также обеспечить бесперебойное функционирование критической инфраструктуры.

"Это финансирование обеспечит жизненно необходимую экстренную поддержку для ремонта, восстановления, защиты и обеспечения энергоснабжения по всей стране, поддерживая электроснабжение и отопление в домах, больницах и школах в суровых зимних условиях", – отмечают в британском правительстве.

Стоит отметить, что о предоставлении помощи Украине было объявлено 16 января в день, когда две страны отмечают первую годовщину столетнего партнерства. Как подчеркивают в Лондоне, это партнерство символизирует устойчивость и поддержку Украины в борьбе с агрессией России.

"Наше Столетнее партнерство с Украиной символизирует все, что Путин пытается разрушить, принося надежду, возможности и большую безопасность обеим нашим странам. Отмечая год нашего уникального партнерства, мы делаем это с увлечением перед мужеством и стойкостью, которые украинцы демонстрируют ежедневно, отражая варварское вторжение в России. 100 лет, как внутри страны, так и на международной арене, потому что происходящее в Украине важно для всех нас", – говорится в сообщении правительства Британии.

Как уже писали "Комментарии", вероятность массовой эвакуации жителей Киева из-за нынешней ситуации в энергетике эксперты оценивают как очень низкую. Такую позицию в интервью высказал энергетический эксперт и главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.



