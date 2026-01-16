Лондон різко поставить Путіна на місце через жорсткий терор українців: несподіване рішення

Великобританія оголосила про виділення 20 млн фунтів стерлінгів, що становить приблизно 27 мільйонів доларів США, на відновлення та захист енергетичної інфраструктури України після численних атак Росії на енергетичний сектор. Фінансування спрямоване на забезпечення стабільного постачання електроенергії та тепла для мільйонів українців у складних зимових умовах.

Фото: з відкритих джерел

Як наголошується у пресрелізі уряду Британії, сотні тисяч людей по всій Україні, включаючи дітей та освітні заклади, залишилися без опалення та електропостачання, а температура повітря в окремих регіонах знизилася до -20°C. Новий пакет допомоги покликаний швидко задовольнити нагальні потреби українців у теплі та енергії, захистити лікарні, школи та домівки, а також забезпечити безперебійне функціонування критичної інфраструктури.

"Це фінансування забезпечить життєво необхідну екстрену підтримку для ремонту, відновлення, захисту та забезпечення енергопостачання по всій країні, підтримуючи електропостачання та опалення в будинках, лікарнях і школах у суворих зимових умовах", – зазначають у британському уряді.

Варто зазначити, що про надання допомоги Україні було оголошено 16 січня, у день, коли дві країни відзначають першу річницю столітнього партнерства. Як підкреслюють у Лондоні, це партнерство символізує стійкість та підтримку України у боротьбі проти агресії Росії.

"Наше Сторічне партнерство з Україною символізує все, що Путін намагається зруйнувати, приносячи надію, можливості та більшу безпеку обом нашим країнам. Відзначаючи рік нашого унікального партнерства, ми робимо це із захопленням перед мужністю та стійкістю, які українці демонструють щодня, відбиваючи варварське вторгнення Росії. Народ України не повинен сумніватися – ми будемо з вами сьогодні, завтра і протягом наступних 100 років, як всередині країни, так і на міжнародній арені, тому що те, що відбувається в Україні, важливо для всіх нас", – йдеться у повідомленні уряду Британії.

Як вже писали "Коментарі", ймовірність масової евакуації мешканців Києва через нинішню ситуацію в енергетиці експерти оцінюють як надзвичайно низьку. Таку позицію в інтерв’ю УНІАН висловив енергетичний експерт і головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев