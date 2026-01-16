logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Великобританія Лондон різко поставить Путіна на місце через жорсткий терор українців: несподіване рішення
commentss НОВИНИ Всі новини

Лондон різко поставить Путіна на місце через жорсткий терор українців: несподіване рішення

Оголошення про допомогу Україні відбулося 16 січня, у день першої річниці 100-річного партнерства між двома країнами

16 січня 2026, 09:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Великобританія оголосила про виділення 20 млн фунтів стерлінгів, що становить приблизно 27 мільйонів доларів США, на відновлення та захист енергетичної інфраструктури України після численних атак Росії на енергетичний сектор. Фінансування спрямоване на забезпечення стабільного постачання електроенергії та тепла для мільйонів українців у складних зимових умовах.

Лондон різко поставить Путіна на місце через жорсткий терор українців: несподіване рішення

Фото: з відкритих джерел

Як наголошується у пресрелізі уряду Британії, сотні тисяч людей по всій Україні, включаючи дітей та освітні заклади, залишилися без опалення та електропостачання, а температура повітря в окремих регіонах знизилася до -20°C. Новий пакет допомоги покликаний швидко задовольнити нагальні потреби українців у теплі та енергії, захистити лікарні, школи та домівки, а також забезпечити безперебійне функціонування критичної інфраструктури.

"Це фінансування забезпечить життєво необхідну екстрену підтримку для ремонту, відновлення, захисту та забезпечення енергопостачання по всій країні, підтримуючи електропостачання та опалення в будинках, лікарнях і школах у суворих зимових умовах", – зазначають у британському уряді.

Варто зазначити, що про надання допомоги Україні було оголошено 16 січня, у день, коли дві країни відзначають першу річницю столітнього партнерства. Як підкреслюють у Лондоні, це партнерство символізує стійкість та підтримку України у боротьбі проти агресії Росії.

"Наше Сторічне партнерство з Україною символізує все, що Путін намагається зруйнувати, приносячи надію, можливості та більшу безпеку обом нашим країнам. Відзначаючи рік нашого унікального партнерства, ми робимо це із захопленням перед мужністю та стійкістю, які українці демонструють щодня, відбиваючи варварське вторгнення Росії. Народ України не повинен сумніватися – ми будемо з вами сьогодні, завтра і протягом наступних 100 років, як всередині країни, так і на міжнародній арені, тому що те, що відбувається в Україні, важливо для всіх нас", – йдеться у повідомленні уряду Британії.

Як вже писали "Коментарі", ймовірність масової евакуації мешканців Києва через нинішню ситуацію в енергетиці експерти оцінюють як надзвичайно низьку. Таку позицію в інтерв’ю УНІАН висловив енергетичний експерт і головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини