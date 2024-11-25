Лондон уже готовится к удару России: какие меры предпринимаются

Россия и другие противники Великобритании пытаются использовать искусственный интеллект для усиления кибератак на инфраструктуру страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр кабинета министров Британии Пэт Макфадден, сообщает "The Guardian".

Великобритания. Фото: из открытых источников

В рамках ответа на растущие угрозы канцлер герцогства Ланкастерского анонсирует создание исследовательской программы Laboratory for AI Security Research (LASR) в Лондоне. Новый центр будет заниматься мониторингом и анализом киберугроз, включая риски атак на ключевые объекты, такие как электросети.

"Искусственный интеллект может быть использован против нас", — подчеркнет Макфадден.

Он добавил, что Великобритания уже находится в состоянии постоянной "кибервойны".

Пэт Макфадден отметил, что за последний год Россия значительно усилила свои хакерские атаки как на Великобританию, так и на союзников по НАТО, оказывающих военную поддержку Украине.

С начала большой войны России против Украины зафиксированы кибератаки российских хакеров, направленные на правительства, аналитические центры и предприятия в 42 странах, которые поддерживают Украину.

Ранее сообщалось, что хакеры могут распространять опасные электронные письма под видом "бесплатной правовой помощи".

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль вне себя от того, что ракеты Storm Shadow британского производства теперь залетают в воздушное пространство РФ и удачно обходят российскую ПВО. В ответ на разрешение Украине бить по территории РФ Москва готова совершить волну кибератак на Великобританию. Они в свою очередь, могут лишить света миллионов людей. Об этом пишет рейтинговое издание "The Telegraph".



