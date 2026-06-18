Лондон запускает крупнейшую поставку за месяцы: какое оружие передадут Украине

Великобритания объявила о новом масштабном пакете военной помощи Украине, который станет одним из крупнейших за последнее время. В рамках поддержки Киев получит сотни ракет для противовоздушной обороны, современные радиолокационные системы и огромную партию беспилотников.

Великобритания. Фото: из открытых источников

О новом решении сообщил министр обороны Великобритании Дэн Джарвис во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По его словам, общая стоимость программы составляет 852 миллиона фунтов стерлингов.

Особенностью пакета стало то, что финансирование обеспечивается в том числе за счет средств, связанных с российскими активами. Таким образом Лондон продолжает искать механизмы, позволяющие усиливать поддержку Украины без дополнительной нагрузки на британских налогоплательщиков.

Согласно озвученным данным, Украина получит 150 тысяч беспилотников отечественного производства, которые будут использоваться для разведки, корректировки огня и нанесения ударов по российским позициям. Кроме того, в пакет вошли 350 ракет для систем противовоздушной обороны, а также современные радары, предназначенные для обнаружения воздушных угроз.

В британском правительстве считают нынешний период критически важным для дальнейшего развития событий на фронте. По словам Джарвиса, украинские военные сохраняют высокий уровень мотивации и продолжают эффективно противостоять российским войскам, однако для сохранения этих возможностей необходима постоянная международная поддержка.

Формат "Рамштайн", объединяющий десятки государств-партнеров Украины, остается ключевой площадкой для координации поставок вооружений. Новая инициатива Лондона демонстрирует, что западные союзники намерены не только сохранять помощь Киеву, но и наращивать ее объемы, несмотря на затяжной характер войны и растущие финансовые затраты.

Читайте также на портале "Комментарии" — Берлин усиливает воздушный щит Украины: что впервые замечено на фронте.



