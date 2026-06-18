Лондон запускає найбільше постачання за місяці: яку зброю передадуть Україні

Великобританія оголосила про новий масштабний пакет військової допомоги Україні, який стане одним із найбільших за останній час. У рамках підтримки Київ отримає сотні ракет для протиповітряної оборони, сучасні радіолокаційні системи та величезну партію безпілотників.

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

Про нове рішення повідомив Міністр оборони Великобританії Ден Джарвіс під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За його словами, загальна вартість програми складає 852 мільйони фунтів стерлінгів.

Особливістю пакету стало те, що фінансування забезпечується у тому числі за рахунок коштів, пов'язаних із російськими активами. Таким чином, Лондон продовжує шукати механізми, що дозволяють посилювати підтримку України без додаткового навантаження на британських платників податків.

Згідно з озвученими даними, Україна отримає 150 тисяч безпілотників вітчизняного виробництва, які будуть використовуватися для розвідки, коригування вогню та завдання ударів по російських позиціях. Крім того, до пакету увійшли 350 ракет для систем протиповітряної оборони, а також сучасні радари, призначені для виявлення повітряних загроз.

У британському уряді вважають нинішній період критично важливим для подальшого розвитку подій на фронті. За словами Джарвіса, українські військові зберігають високий рівень мотивації та продовжують ефективно протистояти російським військам, проте для збереження цих можливостей потрібна постійна міжнародна підтримка.

Формат "Рамштайн", який поєднує десятки держав-партнерів України, залишається ключовим майданчиком для координації постачання озброєнь. Нова ініціатива Лондона демонструє, що західні союзники мають намір не лише зберігати допомогу Києву, а й нарощувати її обсяги, незважаючи на затяжний характер війни та зростаючі фінансові витрати.

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