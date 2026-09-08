Лондонский поклонник Путина собрался в Киев: что задумали Найджел Фарадж и Reform UK

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж может посетить Украину в попытке изменить восприятие своей позиции относительно России и войны. Возможную поездку обсуждают внутри партии, однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух представителей Reform UK.

Найджел Фарадж. Фото: из открытых источников

Один из собеседников издания подтвердил, что вопрос визита действительно обсуждался. Другой также заявил о переговорах, однако не уточнил, велись ли контакты непосредственно с украинской стороной и на каком уровне.

Представители Reform UK и посольства Украины от комментариев отказались.

Визит Фараджа мог бы стать заметным изменением его публичной позиции. Британского политика много лет критиковали за высказывания о Владимире Путине и оценку причин российской агрессии. В 2014 году Фарадж говорил, что восхищается Путиным как политическим деятелем, а во время кампании 2024 года утверждал, что Запад спровоцировал российское вторжение.

В самой партии признают, что поездка в Украину могла бы частично изменить представление о Фарадже как о политике, симпатизирующем российскому лидеру. Однако такой шаг способен вызвать негативную реакцию и внутри Reform UK. Один из представителей партии предупредил, что визит может "разозлить многих наших членов".

Потенциально наиболее знаковым событием стала бы встреча Фараджа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако собеседники Politico не подтвердили, что такая встреча уже обсуждается.

При этом позиция Фараджа в последнее время стала заметно жестче. В октябре он назвал Путина "очень плохим парнем" и заявил, что Великобритания должна сбивать российские самолеты, если они нарушают британское воздушное пространство.

Остается и практическая проблема: британский МИД рекомендует гражданам не посещать большинство регионов Украины из-за угрозы безопасности. Эти рекомендации распространяются и на парламентариев.

Если поездка состоится, она станет не просто дипломатическим жестом, а попыткой Фараджа продемонстрировать британской и украинской аудитории изменение отношения к российской агрессии.

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