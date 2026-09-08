Лондонський шанувальник Путіна зібрався до Києва: що задумали Найджел Фарадж та Reform UK

Лідер британської партії Reform UK Найджел Фарадж може відвідати Україну у спробі змінити сприйняття своєї позиції щодо Росії та війни. Можливу поїздку обговорюють усередині партії, проте остаточного рішення поки що не ухвалено. Про це повідомляє Politico із посиланням на двох представників Reform UK.

Найджел Фарадж. Фото: із відкритих джерел

Один із співрозмовників видання підтвердив, що питання візиту справді обговорювалося. Інший також заявив про переговори, проте не уточнив, чи контакти вели безпосередньо з українською стороною і на якому рівні.

Представники Reform UK та посольства України від коментарів відмовилися.

Візит Фараджа міг стати помітною зміною його публічної позиції. Британського політика багато років критикували за висловлювання про Володимира Путіна та оцінку причин російської агресії. 2014 року Фарадж говорив, що захоплюється Путіним як політичним діячем, а під час кампанії 2024 року стверджував, що Захід спровокував російське вторгнення.

У самій партії визнають, що поїздка в Україну могла б частково змінити уявлення про Фараджу як політику, що симпатизує російському лідеру. Однак такий крок може викликати негативну реакцію і всередині Reform UK. Один із представників партії попередив, що візит може "роздратувати багатьох наших членів".

Потенційно найбільш знаковою подією стала зустріч Фараджа з президентом України Володимиром Зеленським. Проте, співрозмовники Politico не підтвердили, що така зустріч вже обговорюється.

При цьому позиція Фараджа останнім часом стала помітно жорсткішою. У жовтні він назвав Путіна "дуже поганим хлопцем" і заявив, що Великобританія має збивати російські літаки, якщо вони порушують британський повітряний простір.

Залишається й практична проблема: британське МЗС рекомендує громадянам не відвідувати більшість регіонів України через загрозу безпеці. Ці рекомендації поширюються і парламентаріїв.

Якщо поїздка відбудеться, вона стане не просто дипломатичним жестом, а спробою Фараджа продемонструвати британській та українській аудиторії зміну ставлення до російської агресії.

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