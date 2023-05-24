Министр обороны Британии в Киеве сделал предупреждение Путину

Министр обороны Британии Бен Уоллес прибыл с визитом в Киев 24 мая. Он уже провел встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Бен Уоллес. Фото: Getty Images

"Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть эту незаконную войну, которую он развязал, несмотря на то сколько он отправит насмерть российских солдат ради своих эго и имперских амбиций. Он не добьется успеха, а международное сообщество станет лишь сильнее в противостоянии этой агрессии", — заявил Уоллес.

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Глава Минобороны Британии отметил, что право Украины на самооборону, предоставленное Уставом ООН, не обсуждается. В то же время оккупационные войска продолжают целенаправленно использовать оружие против мирного населения Украины, несмотря на все международные законы и Женевскую конвенцию.

Бен Уоллес добавил, что РФ уже начинает осознавать, что западные союзники Украины не намерены пересматривать свою поддержку украинскому народу. Нет временных рамок, за которыми бы поддержка Украины могла быть пересмотрена или ослаблена. Партнеры Украины будут и дальше помогать Киеву всеми возможными видами вооружения, включая танки, ракеты Storm Shadow и новейшие истребители F-16.

Отмечается, что министры обороны обсудили вопросы продолжения подготовки украинских бойцов в Британии, перспективы вступления Украины в НАТО, формулу мира президента Владимира Зеленского, а также список вооружения, которое важно получить Украине для достижения победы в войне.

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